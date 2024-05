Schmidt? De Zerbi? Flick? Nach der Absage von Ralf Rangnick steht der FC Bayern bei der Suche nach einem Trainer wieder am Anfang. Mancher Kandidat erscheint nun in einem neuen Licht - und Thomas Tuchel befindet sich in einer ganz besonderen Situation.

Von Philipp Schneider

Vor ein paar Wochen saß Martin Demichelis im Pressestüberl von Buenos Aires und sagte einen herrlichen Satz. Demichelis, wie jedermann weiß, war mal ein beinharter Verteidiger beim FC Bayern, der sich ohne großes Murren auf nahezu jede Position schieben ließ. In Erinnerung ist er in München auch wegen seiner Zorro-Maske geblieben, die er nach einem Jochbeinbruch für eine Weile tragen musste, sie stand ihm sagenhaft gut. Was manche vielleicht nicht wissen: Nach seiner aktiven Zeit hat der heute 43-Jährige einen Trainerschein gemacht, beim FC Bayern erst die U19 betreut und später auch noch die zweite Mannschaft - ehe es ihn vor zwei Jahren in seine Heimat nach Argentinien zog, wo er mit River Plate unverzüglich Meister wurde.