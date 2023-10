Neuer Bundestrainer:Der DFB zieht den Joker Hrubesch

Diese Klarheit hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nun zumindest für einen gewissen Zeitraum geschaffen. Am Samstag um 15 Uhr verschickte der Verband die Mitteilung mit dem Titel: "Hrubesch wird interimsweise Bundestrainer."

Seit Anfang September bekannt wurde, dass Martina Voss-Tecklenburg sich krankgemeldet hat, herrschte Unsicherheit auf dieser zentralen Position. Auf einmal stand der DFB nicht nur ohne Sportchef und Bundestrainer der Männer da, sondern auch ohne sportliche Leitung der Frauen. Und während mit Andreas Rettig und Julian Nagelsmann zwei Vakanzen besetzt wurden, blieben rund um Voss-Tecklenburg weiter Fragezeichen. Wie es ihr wirklich geht und was genau sie hat, ist nicht bekannt. Die 55-Jährige selbst hat sich bis heute nicht geäußert. Dafür erklärte ihr Ehemann, sie sei mental und körperlich erschöpft. Nach eigenem Bekunden wissen auch die Spielerinnen nichts Genaues.

Mit Horst Hrubesch kehrt nun ein guter alter Bekannter zurück. Der DFB zieht einen Joker, der vor ein paar Jahren schon mal zu einem Ass geworden war: Nach der kurzen und erfolglosen Amtszeit von Steffi Jones hatte Hrubesch die DFB-Frauen 2018 acht Monate lang betreut, bis Voss-Tecklenburg am 30. November offiziell vorgestellt wurde. Wie damals wird Thomas Nörenberg sein Assistenztrainer, beide haben zuletzt für den Hamburger SV gearbeitet, Hrubesch als Nachwuchsdirektor. Dieses Amt wird er außerhalb der DFB-Lehrgänge und -Länderspiele weiter ausüben, hieß es vom Verein. "Für mich ist es eine Herzensangelegenheit. Ich musste bei der Anfrage nicht lange überlegen", wird Hrubesch in der HSV-Mitteilung zitiert.

Co-Trainerin Britta Carlson, die nach der Weltmeisterschaft in Australien stellvertretend in die erste Reihe gerückt war, wird bleiben. Assistenztrainer Michael Urbansky wechselt in den weiblichen U-Bereich.

Detailansicht öffnen 2018 gemeinsam an der Seitenlinie, nun bilden Horst Hrubesch, Thomas Nörenberg und Britta Carlson erneut das Trainerteam der DFB-Frauen. (Foto: Neil Baynes/DeFodi/Imago)

Wann, ob und in welcher Rolle Voss-Tecklenburg zurückkehrt, bleibt unklar. "Mit Blick auf die hoffentlich weiter voranschreitende Genesung von Martina Voss-Tecklenburg sowie unter Berücksichtigung der sportlichen Entwicklung übernehmen Hrubesch und Nörenberg bis auf Weiteres", schreibt der DFB. Dass sie weiter als Bundestrainerin arbeitet, ist aber kaum vorstellbar. Nach dem historisch frühen WM-Aus in der Vorrunde schloss sie einen Rücktritt aus, der DFB sprach ihr zwar überraschend schnell sein Vertrauen aus - trotz ausstehender Analyse. Doch abgesehen vom sportlichen Misserfolg wurden Dissonanzen zwischen Spielerinnen und Trainerteam bekannt und zu deutlich interpretierbar fielen inzwischen die fehlenden Bekenntnisse der Spielerinnen aus, ob sie mit Voss-Tecklenburg weiter zusammenarbeiten wollen. Bei der Suche nach einer dauerhaften Lösung kursiert unter anderem der Name des kürzlich entlassenen türkischen National - und früheren U21-Trainers Stefan Kuntz.

In den Wochen ihrer Abwesenheit wurde spekuliert, ob Voss-Tecklenburg eine Kandidatin für den Posten als Direktorin des Frauen-Nationalteams sei. Im DFB-Organigramm wäre das ein Aufstieg in die zweite Reihe unter Geschäftsführer Rettig. Sie stünde dann auf einer Stufe mit den Verantwortlichen für den Nachwuchs, Hannes Wolf, und für die A-Nationalmannschaft, Rudi Völler. Ihr Vertrag läuft bis 2025, ob es zu dieser Beförderung kommt, bleibt abzuwarten. Die Trainerfrage aber musste der DFB schleunigst beantworten, um die Nervosität in den Griff zu bekommen, die sich ausgebreitet hatte. Selbst Carlson - die sich als Nachfolgerin schnell ausschloss - hatte sich Klarheit gewünscht, "weil ich einfach möchte, dass wir, Deutschland, wieder so erstarken, wie es vorher mal war".

Das sportliche Ziel ist klar: Nach dem 0:2 gegen Dänemark und dem 4:0 gegen Island stehen am 27. Oktober gegen Wales und am 31. Oktober in Sinsheim die nächsten Partien der neu geschaffenen Nations League an. Noch hat das Nationalteam die Chance, sich für die Olympischen Spiele 2024 zu qualifizieren. Aber patzen darf der Gruppenzweite hinter Dänemark nicht mehr. Nur der Gruppensieger zieht in die Endrunde ein, lediglich zwei europäische Tickets werden in diesem neu geschaffenen Wettbewerb vergeben. 2025 steht die EM in der Schweiz an.

Mit Hrubesch übernimmt nun jemand die Leitungsposition, der schon mal bewiesen hat, dass er in der Lage dazu ist. Als er die DFB-Frauen 2018 interimsweise anleitete, gelang mit ihm die zuvor in Gefahr geratene Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2019. Er war als Coach mit der U21 um Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Mats Hummels, Sami Khedira und Mesut Özil 2009 Europameister geworden und hatte 2016 Olympia-Silber gewonnen. Mit dem Europameister, Europapokalsieger und dreimaligen Deutscher Meister als Coach fand das verunsicherte Team vor fünf Jahren wieder zu Selbstbewusstsein zurück. Und um nichts anderes geht es nun auch wieder.

Damals sprach Hrubesch den Fußballerinnen vor allem viel Mut zu und arbeitete an Details sowie Grundlagen wie der Spielverlagerung, beides in Kombination brachte Vertrauen und Erfolg zurück. Was aber auch an der Art des Hamburgers lag. "Er hat das richtige Fingerspitzengefühl, das macht ihn aus", sagte Svenja Huth im SZ-Interview: "Horst Hrubesch hat diese natürliche Autorität, die ein Trainer braucht." Lina Magull beschrieb die Zeit als prägend, von jemandem wie Hrubesch lerne man "für sein Spiel, aber auch fürs Leben. Wir schätzen ihn alle sehr". Die Spielerinnen wirkten mit ihm als Bundestrainer befreit, die Konstellation harmonierte - und auch er schwärmte von den Fußballerinnen.

Als dann im November nach acht ungeschlagenen Spielen Schluss war, gab es zur Feier Currywurst mit Pommes und zum Nachtisch Schokoladenkuchen, Hrubeschs Lieblingsgebäck. Der 13. November sollte nicht nur den Abschied als Interims-Bundestrainer der Frauen, sondern auch von der großen Fußball-Bühne markieren. Nach einer erfolgreichen Karriere als Spieler, Trainer und an unterschiedlichsten Stellen eingesetzter DFB-Mitarbeiter wollte Hrubesch so langsam in Rente und mit seiner Frau auf Reisen gehen. Dass dieser Plan nicht so ganz umgesetzt wurde, ist bekannt. Dass sein Weg ihn nochmal zurück zum Nationalteam der Frauen führen würde, dürfte auch ihn überrascht haben.