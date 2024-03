FC Bayern verliert gegen Dortmund:Die nächste Stufe der Ernüchterung

Von Sebastian Fischer

Max Eberl hatte sich den Abend natürlich anders vorgestellt. Feierlicher wahrscheinlich, so wie er es in den vergangenen Jahren als Unbeteiligter aus dem Fernsehen kannte. Flutlicht, viele Tore, ein Sieg des FC Bayern gegen Borussia Dortmund, so hatte das ja meist ausgesehen. Doch ein 0:2? Jubelnde Dortmunder in München?