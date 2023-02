SZ: In Bayern ist es in den ersten beiden Monaten des Jahres zu einer auffälligen Häufung von Sponsoren- und Gesellschafterausstiegen im Profisport und im gehobenen Amateurbereich gekommen, allein im Basketball haben nun drei fränkische Bundesligaklubs gleichzeitig Existenzsorgen. Wo sehen Sie die Hauptgründe für solch eine Häufung?

Gerd Nufer: Nicht zuletzt aufgrund der negativen Jahrhundertereignisse Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg herrscht in vielen Unternehmen derzeit, zum Beispiel durch gestiegene Energiepreise, ein immenser Kostendruck. Der führt scheinbar bei den Verantwortlichen zu Kurzsichtigkeit, was Sportsponsoring anbelangt: Sponsoring kostet Geld und verspricht keine Quick Wins - weshalb es aktuell zurückgefahren oder ganz gestrichen wird. Sportsponsoring-Engagements sollten aber langfristig angelegt sein, um erfolgreich und nachhaltig zu sein. Sie verfolgen ja üblicherweise die Ziele Imageverbesserung und Bekanntheitsgradsteigerung.

Falls es sich, wovon ja auszugehen ist, um langfristige Gründe handelt - welcher letzte Tropfen kann bei einem Geldgeber bewirken, dass er dann auch wirklich den Schritt des Ausstiegs geht?

Das lässt sich kaum pauschal beantworten. Was aber grundsätzlich gilt und kein neues Phänomen ist: Wenn es einem Unternehmen wirtschaftlich nicht gut geht, werden häufig reflexartig Marketing-Kommunikations-Budgets heruntergefahren. Hinzu kommen ein zunehmender gesellschaftlicher Druck und die Erwartung an Unternehmen, Haltung zu zeigen: Es ist intern wie extern schwer zu erklären, wenn etwa auf der einen Seite Personal entlassen wird, während auf der anderen Seite kostspielige Sponsoring-Engagements weitergeführt werden.

Wieso hat Sportsponsoring offensichtlich an Attraktivität verloren in den vergangenen Jahren?

Ich glaube nicht, dass Sportsponsoring grundsätzlich an Attraktivität verloren hat. Es hat sich jedoch viel verändert im Zeitablauf. In Deutschland werden aktuell rund drei Viertel der Sportsponsoring-Budgets in Fußball investiert. Zudem ist in den letzten Jahren international der Trend zu beobachten, dass sich Sponsoren zunehmend auf die Topvereine in den großen Ligen konzentrieren. Für viele Unternehmen scheint es offensichtlich attraktiver zu sein, der 50. Sponsor der Fußballer von Bayern München zu werden, als beispielsweise Hauptsponsor in der Basketball-Bundesliga. Mittlerweile wird Sportsponsoring auch häufig mit Entertainmentelementen ergänzt, etwa E-Sport.

Inwiefern spielt die geringer werdende Identifikation mit einer Region und ihrem gesellschaftlichen Leben eine Rolle - in der Generation, die nun mittelständische und große Betriebe übernimmt ?

Weniger Identifikation mit einer Region mag noch hinzukommen. Das hat meines Erachtens jedoch eine vergleichsweise untergeordnete Bedeutung.

Wo würden Sie denn als Sponsor einsteigen, wenn Sie einer wären?

Dazu fallen mir zwei aktuelle Beispiele ein: Eintracht Frankfurt hat auf und außerhalb des Spielfelds insbesondere durch seine Auftritte auf europäischer Bühne in den letzten Jahren viele Fans und Sympathien dazugewonnen. Wenn ich Sponsor wäre, würde ich ein Auge auf die Eintracht werfen. Es muss aber nicht immer Fußball sein. Ich halte beispielsweise die Handball-Bundesliga für hochinteressant für Sponsoren: Sportlich gesehen ist das ohnehin schon seit langem die beste Handballliga der Welt. Nach der jahrzehntelangen Dominanz des THW Kiel ist inzwischen auch mehr Spannung im Titelkampf dazugekommen.

Detailansicht öffnen Gerd Nufer, 52, lehrt BWL mit den Schwerpunkten Marketing und Sportmanagement an der ESB Business School der Hochschule Reutlingen. Mit André Bühler leitet er das Deutsche Institut für Sportmarketing. (Foto: oh)

Wie sieht es mit der Basketball-Bundesliga aus? Dort haben in Bayern gerade mehrere Vereine große Nöte.

Sportlicher Erfolg als Basis ist durch die Bronzemedaille der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2022 im Basketball hierzulande grundsätzlich gegeben. Basketballfans gehören tendenziell einer jüngeren und trendbewussteren Zielgruppe an, die sich stark für Sport und Lifestyle interessiert. Durch Sponsoring in der BBL können Unternehmen ihre Marke gezielt dieser Zielgruppe präsentieren. Es gibt jedoch auch Herausforderungen beim Sportsponsoring in der BBL: Zum einen kann es teuer sein, eine Mannschaft zu sponsern, insbesondere für mittlere und kleinere Unternehmen. Zum anderen ist die Konkurrenz um die Aufmerksamkeit der Fans in der BBL sehr hoch, da viele Sponsoren dieselbe Zielgruppe ansprechen.

Und wie erklären Sie sich die Probleme in der dritten und vierten Fußballliga? Fußball ist ja mit Abstand die populärste Sportart.

Im Vergleich zu den oberen Ligen erhalten die Mannschaften der dritten und vierten Liga deutlich weniger mediale Aufmerksamkeit. Dies führt dazu, dass es für Sponsoren schwieriger ist, eine breite Zielgruppe anzusprechen, um ihre Marke und Produkte zu bewerben. Zudem gilt: Je niedriger die Liga, desto eher sind die Vereine regionale Phänomene und deshalb für überregional tätige Unternehmen weniger interessant.