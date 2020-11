Entspann, wenn Du kannst: Die Werbung für Skigebiete in Ischgl verkehrt sich in diesem Jahr ins Gegenteil.

Koste es, was es wolle: Österreich will, dass die Skishow weitergeht. Das ist unverantwortlich und unsolidarisch.

Kommentar von Dominik Prantl

Die über den Sommer hinweg gerne gestellte Frage, ob die Tourismuswirtschaft der Alpen und deren Fürsprecher etwas aus dem Fall Ischgl gelernt haben, scheint nun beantwortet zu sein: Nein. Wenige Wochen vor dem für die Skiindustrie so wichtigen Weihnachtsfest zeigt sich vielmehr, welche Haltung in manchen Alpenländern herrscht: Die Skishow muss weitergehen. Koste es, was es wolle. Das Fiasko aus dem März, als Ischgl zu einem europäischen Corona-Hotspot wurde, scheint vergessen zu sein.

Klar, wirtschaftlich ist es nachzuvollziehen, warum österreichische Regierungsvertreter oder auch einige Regionen Italiens dem mittlerweile von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder flankierten Vorstoß der italienischen Regierung, die Skigebiete auch über den Jahreswechsel geschlossen zu halten, nichts abgewinnen können. Zu viel Geld steht auf dem Spiel.

In den österreichischen Skigebieten wird der Umsatzausfall bei einer dreiwöchigen Schließung auf 2,4 Milliarden Euro taxiert. Direkt und indirekt gehe es dort um 700 000 Arbeitsplätze, heißt es. Auch habe die Skiindustrie über den Sommer einiges in Sicherheitskonzepte investiert. Das seit Ischgl als Covid-Treiber in Verruf geratene Après-Ski sei, so die Argumentation der Bergurlaub-Befürworter, längst kein Thema mehr.

Die Ischglisierung des Landes hat die Regierung in Wien erreicht

Tatsächlich bleibt abzuwarten, wie sich die momentan trotz diverser Lockdowns eher entmutigenden Infektionszahlen in den kommenden Wochen entwickeln. Eine Verlängerung der Skigebietspause bis in den Januar hinein nahezu aber kategorisch auszuschließen, wie das schon jetzt Finanzminister Gernot Blümel und die Tourismusministerin Elisabeth Köstinger tun, beide von der ÖVP, ist jedoch so unverantwortlich wie unsolidarisch.

Unverantwortlich ist es deshalb, weil bislang keine gesicherten Erkenntnisse darüber vorliegen, welche Ansteckungsgefahr ein Skibetrieb zur absoluten Hochsaison birgt. Bereits im Oktober waren in einigen Gletscherskigebieten Lücken in den Sicherheitskonzepten der Gondelbetreiber zu erkennen gewesen. Die Bilder der vor den Zubringergondeln wartenden Menschenmassen, die durch soziale wie analoge Medien gingen, wirkten geradezu gruselig. Dabei waren wegen der Reisebeschränkungen oft nur halb so viele Menschen in den Herbst-Skigebieten unterwegs wie in Zeiten vor der Pandemie. Was also, wenn die Massen wirklich kommen - und wegen Kapazitätsbeschränkungen in den Gondeln womöglich noch länger anstehen müssen als üblich?

Unsolidarisch ist die Verweigerung einer EU-weiten Lösung beim Thema Skigebiete deshalb, weil von jedem Betrieb in der Krise Opfer verlangt werden - aber doch bitteschön nicht von der in vielen Alpenteilen geradezu heiligen Tourismuswirtschaft. Dieser wurde in Österreich schon mit erstaunlichen Maßnahmen über den tristen November geholfen. So erhielt jeder Hotelier bis zu 80 Prozent des Umsatzes aus dem November 2019.

Dass Österreich nun von der EU fordert, im Falle geschlossener Skigebiete die Kosten von zwei Milliarden Euro und damit einen Großteil des üblichen Geldsegens an Weihnachten zu übernehmen, lässt sich im besseren Fall mit einem Taktieren im Sinne der Wirte, Hoteliers und Seilbahner begründen. Derzeit wirkt es aber eher so, als hätte die Ischglisierung des Landes auch die Regierung in Wien erreicht.