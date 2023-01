Den Grünen reicht es mit dem Verkehrsminister. Sie wollen den Mobilitätswandel jetzt selbst vorantreiben: Die Fraktion fordert Reformen bei Pendlerpauschale, Nahverkehr - und will das Dienstwagenprivileg in seiner jetzigen Form abschaffen.

Von Markus Balser, Berlin

Dass es im Januar nicht nur bei guten Vorsätzen bleiben sollte, sieht man offenbar auch bei den Grünen so. Wenn sich die Spitze der Bundestagsfraktion am Donnerstagmittag im noblen Berliner Stadtteil Dahlem in einem Hotel zur Klausur trifft, wird ein Thema laut Einladung ganz oben auf der Agenda stehen: "TOP 1: - Aktuelle Lage - Klimaschutz".