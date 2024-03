Am Dienstag standen Vorwahlen der Demokraten und Republikaner in 15 Bundesstaaten an, teilweise haben die Wahllokale auch noch offen. Der sogenannte "Super Tuesday" ist ein wichtiger Meilenstein im Wahljahr: Bei den Republikanern liefert sich Trump noch ein parteiinternes Duell mit der früheren US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley. Trump liegt aber weit in Führung. Derzeit deutet daher alles auf eine Neuauflage des Wahlkampfes zwischen Trump und Biden hin. Doch zunächst müssen sich die beiden bei den parteiinternen Vorwahlen durchsetzen.