Von Kassian Stroh

Die obersten Richter der USA machen den Weg frei für Abtreibungsverbote. Der Supreme Court hat entschieden, sein Grundsatzurteil von 1973 zurückzunehmen, das Frauen grundsätzlich das Recht einräumte, eine Schwangerschaft zu beenden. Sechs der neun Richter stimmten für diese Entscheidung, wie der Supreme Court am Freitag mitteilte. "Die Verfassung gewährt kein Recht auf Abtreibung", heißt es in der Urteilsbegründung. Politisch ist das ein großer Erfolg für die Konservativen und die sogenannte Lebensrechtsbewegung, die dies seit Langem lautstark fordern.

Dass der Supreme Court so entscheiden würde, hatte sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet. Anfang Mai war ein Entwurf des Urteilstextes öffentlich geworden. Der Text löste Proteste und große Demonstrationen insbesondere in den Metropolen der USA aus. Denn die Befürworter der bisherigen Abtreibungsvorschriften befürchten massive Konsequenzen für Frauen. Wenn es künftig keine bundesweite Regelung zu Schwangerschaftsabbrüchen mehr gibt, liegt die Zuständigkeit bei den Bundesstaaten. Viele republikanisch regierte wollen Abtreibungen weitgehend verbieten; in Erwartung eines entsprechenden Spruchs des Supreme Courts haben manche bereits schärfere Gesetze auf den Weg gebracht.

Anfang 1973 hatten die obersten Richter in ihrem Grundsatzurteil "Roe gegen Wade" entschieden, dass staatliche Gesetze, die Abtreibungen verbieten, gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten verstoßen. Seither sind in den meisten US-Bundesstaaten Schwangerschaftsabbrüche nahezu uneingeschränkt möglich. Geklagt hatte damals eine 22-jährige Texanerin, die ihre ersten beiden Kinder wegen ihrer schwierigen sozialen Lage zur Adoption freigegeben hatte. Eine weitere Schwangerschaft abzubrechen wäre ihr nach den Gesetzen des Bundesstaates Texas nur dann erlaubt gewesen, wenn ihre eigene Gesundheit gefährdet gewesen wäre. Die Frau sah darin eine Verletzung ihres Rechts auf Privatsphäre, klagte dagegen und bekam vor dem Supreme Court schließlich Recht.

Laut "Roe gegen Wade" darf eine Frau die Schwangerschaft bis zum Zeitpunkt der Lebensfähigkeit des Fötus abbrechen. Damals wurde das mit der 28. Schwangerschaftswoche angesetzt, heute etwa mit der 24. Schwangerschaftswoche. Nach dem dritten Schwangerschaftsmonat darf der Staat demnach das Abtreibungsverfahren regulieren, aber nur soweit zum Schutz der Gesundheit der Frau nötig. Diese Entscheidung, die der Supreme Court 1992 weitgehend bestätigte, wurde und wird in den USA kontrovers diskutiert. Anders als heute war der Gerichtshof damals von einer liberalen Richtermehrheit geprägt.