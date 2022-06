Er ist gestrichen. Der Paragraf 219a, der es bisher Ärztinnen und Ärzten in Deutschland verbot, öffentlich ausführlich über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren, wird aus dem Strafgesetzbuch entfernt. Das hat der Bundestag am Freitagmorgen mit großer Mehrheit beschlossen. SPD, Grüne und FDP hatten sich bereits zu Beginn ihrer Regierungsperiode den möglichst baldigen Wegfall von 219a zum gemeinsamen Ziel gesetzt. Union und AfD hingegen kritisieren seit Monaten den Gesetzesentwurf der neuen Regierung und stimmten nun auch gegen die Streichung. In der Sitzung zuvor ging es emotional zu, immer wieder reagierten Abgeordnete mit erzürnten Zwischenrufen auf die Reden ihrer Kolleginnen und Kollegen.

In ihrem Statement nach der Abstimmung waren die drei Fraktionsvorsitzenden der Ampelfraktionen sich jedoch sicher: Man habe als neue Regierung ein Versprechen an die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands eingelöst und sende damit ein wichtiges Signal. Ärztinnen und Ärzte werden nicht weiter kriminalisiert. Frauen haben nun die Möglichkeit, sich besser zu informieren. "Ohne Druck und ohne Kriminalisierung", sagte Britta Haßelmann (Grüne).

Bisher untersagte der Paragraf 219a Ärztinnen und Ärzten das Anbieten, Ankündigen oder Anpreisen von Schwangerschaftsabbrüchen aus finanziellem Vorteil heraus oder wenn dies in grob anstößiger Weise geschieht. Das klinge alles maximal technisch und abstrakt, sagte Justizminister Marco Buschmann (FDP) in seiner Rede vor den Abgeordneten. Dabei handle es sich um etwas sehr Bedeutendes, Konkretes und Dringliches.

Man lebe schließlich in einer digitalen Welt. Wenn eine junge Frau sich heute mit der schwierigen Frage eines möglichen Schwangerschaftsabbruchs beschäftigt, dann werde sie sich in aller Regel Informationen online beschaffen. Das sei das niederschwelligste Angebot. Doch "im Internet kann jeder Troll und jeder Verschwörungstheoretiker alles Mögliche über Schwangerschaftsabbrüche verbreiten", so Buschmann. Denjenigen, die hochqualifiziert sind und die Eingriffe ausführen - also Ärztinnen und Ärzte -, verbiete man jedoch bei Kriminalstrafe, auf ihren Websites sachliche Informationen bereitzustellen. Das sei absurd, aus der Zeit gefallen und ungerecht.

Heute sei ein guter Tag. Mit diesem Satz beginnen gleich mehrere Reden aus den Fraktionen der FDP, SPD und Grünen. Es liegt geradezu Euphorie in der Luft. Auch Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) ist sich sicher: "Heute endet die jahrzehntelange Stigmatisierung von Ärztinnen und Ärzten." Sie denke voller Empathie an all jene Frauen, die so lange wichtige Informationen nicht erhalten haben, auf die sie ein Recht hatten. Sie sprach sich zudem für die Einrichtung einer Kommission aus, die prüfen soll, ob Regulierungen für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches möglich sind.

Die Abgeordnete Bär wünscht sich weniger Partystimmung in den anderen Fraktionen

Große Kritik an der Verabschiedung des Gesetzes kam wie erwartet aus den Reihen der AfD und der Union. Für die Abgeordnete Dorothee Bär (CSU) ist die Streichung von 219a nur ein erster Schritt, um anschließend den Paragrafen 218 aus dem Strafgesetzbuch zu nehmen und somit Abtreibungen nicht mehr als Straftat einzustufen. Man bedenke dabei nicht das Recht der ungeborenen Kinder mit. Sie wünsche sich an so einem Tag weniger Partystimmung in anderen Fraktionen.

Die CDU äußerte zudem Bedenken, eine Streichung des Paragrafen ermögliche proaktive Werbung für Abtreibungen in Zeitschriften und im Internet. Marco Buschmann betonte, es werde auch trotz der Streichung keine kommerzialisierende Werbung geben. Dies sei durch Änderungen im Heilmittelwerbegesetz gewährleistet.