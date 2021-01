Die US-Amerikaner haben mehrheitlich den Demokraten Joe Biden zum nächsten US-Präsidenten gewählt. Noch-Amtsinhaber Donald Trump aber versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um Bidens Sieg auf dem Rechtsweg zu kippen. Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

Twitter: Konto von US-Präsident Trump dauerhaft gesperrt

Samstag, 9. Januar, 00:34: Der Kurznachrichtendienst Twitter hat das Konto des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump nach eigenen Angaben dauerhaft gesperrt. Grund sei das "Risiko einer weiteren Anstiftung zur Gewalt", teilte Twitter am Freitagabend (Ortszeit) mit.

Der US-Präsident nutzte den Kurznachrichtendienst während seiner Amtszeit intensiv. Mehr als 87 Millionen Menschen folgten dem Präsidenten auf dessen Account @realDonaldTrump. Die Tweets des Accounts sind inzwischen nicht mehr zugänglich. Stattdessen erscheint dort die Meldung "Account gesperrt".

Seit dem Wahlkampf hat Twitter immer wieder Beiträge von Trump mit Warnhinweisen versehen und deren Verbreitung auf der Plattform eingeschränkt. Nach den Unruhen in Washington hatte Twitter Trumps Konto für zwölf Stunden gesperrt. Der Kurznachrichtendienst hatte Trump mit einer dauerhaften Sperre gedroht, sollten diese Tweets nicht entfernt werden.

Twitter führte zur Begründung der neuen Sperre konkret zwei Tweets des Präsidenten vom Freitag auf. In einem dieser Tweets schrieb Trump - teils in Großbuchstaben -, die 75 Millionen "großartigen amerikanischen Patrioten", die bei der Wahl für ihn gestimmt hätten, würden bis weit in die Zukunft eine "gewaltige Stimme" haben. In einem zweiten Tweet kündigte Trump an, er werde der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden am 20. Januar fernbleiben. Twitter wertete die Kombination beider Tweets als geeignet, um Menschen zu gewalttätigen Akten im Stile der Stürmung des Kapitols zu inspirieren. Der Kurznachrichtendienst argumentierte unter anderem, Trumps Hinweis, dass er selbst nicht an der Vereidigungszeremonie teilnehme, könne für jene, die möglicherweise Gewalttaten in Betracht zögen, als Ermutigung dienen, "dass die Vereidigung ein 'sicheres' Ziel sei", weil Trump selbst dort nicht anwesend sei. Auf Twitter und anderswo würden bereits Pläne für künftige bewaffnete Proteste verbreitet, hieß es weiter. Unter anderem sei dort die Rede von einer vorgeschlagenen weiteren Attacke auf den Kongresssitz am 17. Januar. Facebook hatte am Donnerstag mitgeteilt, Trump bis auf Weiteres zu sperren. Trumps Konten bei dem Online-Netzwerk und auch bei der Fotoplattform Instagram sollten für mindestens zwei Wochen beziehungsweise bis zur Amtsübergabe an Nachfolger Joe Biden blockiert bleiben, wie Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Donnerstag ankündigte.

Biden: "Gute Sache", dass Trump nicht zur Amtseinführung kommt

Freitag, 8. Januar, 21.23 Uhr: Der künftige US-Präsident Joe Biden begrüßt, dass der scheidende Amtsinhaber Donald Trump seiner Amtseinführung fernbleiben will. Dies sei eine "gute Sache", sagte Biden. In dieser Frage seien Trump und er ausnahmsweise einer Meinung. Trumps Stellvertreter, der scheidende US-Vizepräsident Mike Pence, sei bei der Zeremonie jedoch "willkommen", sagte Biden. Es wäre eine Ehre, Pence dabei zu haben, betonte er.

Biden soll am 20. Januar in der US-Hauptstadt Washington als künftiger Präsident vereidigt werden. Trumps Anwesenheit bei der Zeremonie entspräche den politischen Gepflogenheiten, sie hat aber keine rechtliche Auswirkung. Biden wird auch ohne den Amtsvorgänger als neuer Präsident vereidigt.

Trump wird nicht an Bidens Amtseinführung teilnehmen

Freitag, 8. Januar, 16.48 Uhr : Donald Trump hat über Twitter erklärt, er werde nicht an der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden am 20. Januar teilnehmen. Es könnte theoretisch allerdings sein, dass er dann auch nicht mehr Präsident ist. Die Demokraten erwägen ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen ihn. "Donald Trump muss aus dem Amt entfernt werden, und wir werden mit jedem Mittel vorgehen, das wir haben, um sicherzustellen, dass das passiert, um unsere Demokratie zu schützen", sagt die stellvertretende Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Katherine Clark dem TV-Sender CNN.

Sollte Vizepräsident Mike Pence nicht wie gefordert Trump mit Hilfe des 25. Verfassungszusatzes absetzen, würden die Demokraten so früh wie möglich in der nächsten Woche im Kongress ein Amtsenthebungsverfahren einleiten. Mit Ben Sasse hat sich bereits mindestens ein republikanischer Senator offen bereit erklärt, sich anzusehen, was die Demokraten vorbringen, sagte er in einem Interview des Senders CBS News. "Denn wie ich Ihnen gesagt habe: Ich glaube, dass der Präsident seinen Amtseid missachtet hat."

Freitag, 8. Januar, 03.50 Uhr: US-Bildungsministerin Betsy DeVos hat nach den Ausschreitungen von Anhängern des amtierenden Präsidenten Donald Trump ihren Rücktritt eingereicht. "Es gibt keinen Zweifel daran, welchen Einfluss Ihre Rhetorik auf die Situation hatte, und es ist der Wendepunkt für mich", schrieb sie in ihrem Rücktrittsgesuch an Trump.

Trump selbst hat die Ausschreitungen seiner Anhänger beim Sturm des Kapitols inzwischen verurteilt. Es sei ein "abscheulicher Angriff" gewesen, teilt Trump in einer Videobotschaft auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Demonstranten hätten mit ihrer Aktion "den Sitz der amerikanischen Demokratie beschmutzt". Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden und repräsentierten nicht Amerika. Er verspricht eine reibungslose Amtsübergabe an seinen Nachfolger Joe Biden.

"Jetzt hat der Kongress die Ergebnisse bestätigt. Am 20. Januar wird eine neue Regierung vereidigt. Mein Fokus liegt nun darauf, einen reibungslosen, geordneten und nahtlosen Machtwechsel zu gewährleisten. Dieser Moment erfordert Heilung und Versöhnung", sagt Trump in dem Video.

Ausschreitungen vom 6. Januar

Für Mittwoch, den 6. Januar, hatte Donald Trump seine Anhänger aufgefordert, nach Washington zu kommen, wo im Kapitol die Wahl Joe Bidens zum Präsidenten bestätigt werden sollte. Gegen 12 Uhr Ortszeit hält Trump auf der National Mall eine Rede vor Tausenden von Menschen. Von ihm aufgefordert, marschieren etliche zum Kapitol. Gegen 13.30 Uhr kommt es dort zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Sicherheitsleute beginnen, Abgeordnete aus dem Gebäude in Sicherheit zu bringen. Gegen 14 Uhr dringen Trump-Anhänger in das Kapitol ein. Weitere Informationen dazu finden Sie in unseren Artikeln zu diesem Tag, der in die Geschichte eingehen wird:

Mike Pence hat Trump erklärt, dass er ihm nicht helfen kann

Donnerstag, 7. Januar, 13:25 Uhr: Der gewählte US-Präsident Joe Biden will den renommierten Richter Merrick Garland zu seinem Justizminister machen. Das ließ der künftige US-Regierungschef mitteilen. Garlands Stellvertreterin soll die Staatsanwältin Lisa Monaco werden. Der frühere US-Präsident Barack Obama hatte Garland 2016 als Richter für den Obersten Gerichtshof nominiert, die Republikaner im Senat blockierten die Personalie jedoch. Garland ist 68 Jahre alt und derzeit Richter an einem Bundesgericht in der Hauptstadt Washington.

Der Senat muss auch Bidens Kabinettsmitglieder bestätigen. Garlands Kandidatur dürfte dort aber auf breite Zustimmung stoßen, zumal er als relativ unabhängiger und unpolitischer Richter gilt. Viele linke Demokraten hatten Biden gedrängt, einen politischeren Kandidaten für das Justizministerium auszuwählen. Sie erhoffen sich nach der Amtszeit von Präsident Donald Trump eine Führung des Justizministeriums, die sich offensiv für eine Stärkung der Bürgerrechte und gegen Rassismus einsetzen würde.

Prognosen: Bidens Demokraten sichern sich Kontrolle im US-Senat

Mittwoch, 6. Januar, 22:36 Uhr: Die Demokraten des künftigen US-Präsidenten Joe Biden haben sich Prognosen von US-Medien zufolge mit Siegen bei zwei Stichwahlen im Bundesstaat Georgia die Kontrolle im US-Senat gesichert. Der demokratische Kandidat Jon Ossoff setzte sich gegen den bisherigen republikanischen Amtsinhaber David Perdue durch, wie die Sender NBC und CBS sowie die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch berichteten. Zuvor war der Demokrat Raphael Warnock bereits zum Sieger im Rennen gegen die republikanische Noch-Senatorin Kelly Loeffler ausgerufen worden.

Mit einer faktischen Mehrheit im Senat kann Biden vor den nächsten Kongresswahlen in zwei Jahren durchregieren - vorausgesetzt, die Demokraten im Kongress ziehen an einem Strang. Die Demokraten halten den Prognosen zufolge nun 50 der 100 Sitze im US-Senat. Die Pattsituation kann von der künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris zu Gunsten der Demokraten aufgelöst werden - diese Befugnis hat sie in ihrer Funktion der Senatspräsidentin. Damit haben die Demokraten faktisch die Mehrheit in der Kammer, die unter anderem Kandidaten für das Oberste Gericht und hohe Regierungsämter bestätigen muss. Zudem kommt den Senatoren bei der Gesetzgebung eine entscheidende Rolle zu. Sie haben auch bei einem Amtsenthebungsverfahren gegen einen Präsidenten das letzte Wort.

Der amtierende US-Präsident Donald Trump erhebt weiterhin unbelegte Betrugsvorwürfe bei der Präsidentenwahl am 3. November. Unter seinen Republikanern hatte es die Sorge gegeben, dass er damit die Erfolgsaussichten der beiden republikanischen Kandidaten in Georgia untergraben könnte. Die Befürchtung war, dass Vorwürfe Trumps über "gestohlene" Wählerstimmen Republikaner von der Abgabe ihrer Stimmen abhalten könnten. Die Republikaner hatten bei den Stichwahlen am Mittwoch eine bessere Ausgangsposition: Ihnen hätte ein Sieg gereicht, um ihre Mehrheit im Senat zu verteidigen.

Mike Pence weigert sich, Trump zu helfen

Mittwoch, 6. Januar, 4:38 Uhr: US-Vizepräsident Mike Pence soll nach verschiedenen Medienberichten dem scheidenden US-Präsidenten Donald Trump während eines Treffens im Weißen Haus am Dienstagabend deutlich gemacht haben, dass er an diesem Mittwoch im Kongress nicht in der Position sein werde, die Wahl zugunsten von Trump zu kipppen.

Zwei Wochen vor der Vereidigung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden soll an diesem Mittwoch in einer gemeinsamen Sitzung von Repräsentantenhaus und Senat das Wahlergebnis endgültig bestätigt werden. Zahlreiche republikanische Abgeordnete und Senatoren planen - angetrieben von unbelegten Betrugsbehauptungen des amtierenden Präsidenten - eine Störaktion, die für parteiinterne Verwerfungen sorgt und die formalen Abläufe erheblich in die Länge ziehen dürfte.

Im formalen Nach-Wahl-Prozedere der USA ist vorgeschrieben, dass die Ergebnisse aus den einzelnen Bundesstaaten im Kongress verlesen, gezählt und am Ende von Vizepräsident Pence, der den Vorsitz hat, bestätigt werden müssen. Der Vizepräsident habe die Befugnis, auf betrügerische Weise ausgewählte Wahlleute abzulehnen, schrieb Trump am Dienstag auf Twitter. Laut Gesetz ist für Pence bei der Zusammenkunft jedoch lediglich eine zeremonielle Rolle vorgesehen. Pence soll versucht haben, Trump in dem Gespräch die Gesetzeslage zu verdeutlichen.

Mit der fomalen Verkündigung des Wahlergebnisses im Kongress ist amtlich, wer die Wahl gewonnen hat. Es ist der Endpunkt eines langen formalen Aktes vor der Vereidigung eines neuen Präsidenten.

Der Republikaner Trump hatte die Präsidentschaftswahl Anfang November mit deutlichem Abstand gegen seinen demokratischen Herausforderer Biden verloren. Trump weigert sich aber, seine Niederlage einzugestehen. Er behauptet, er sei durch massiven Betrug um den Sieg gebracht worden. Weder Trump noch seine Anwälte legten stichhaltige Beweise dafür vor. Dutzende Klagen des Trump-Lagers wurden bislang von Gerichten abgeschmettert, auch vom Obersten US-Gericht.

Die Wahlleute aus den Bundesstaaten haben Bidens klaren Sieg bestätigt. Der Demokrat kam auf 306 der 538 Stimmen - 36 mehr als erforderlich. Für Trump stimmten 232 Wahlleute.