Die US-Amerikaner haben mehrheitlich den Demokraten Joe Biden zum nächsten US-Präsidenten gewählt. Noch-Amtsinhaber Donald Trump aber versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um Bidens Sieg zu kippen. Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

Medien: FBI warnt vor bewaffneten Protesten zu Bidens Amtseinführung

Dienstag, 12. Januar, 03:30 Uhr: Mehrere US-Medien berichten unter Berufung auf eine interne Warnung der Bundespolizei FBI, dass es rund um die Amtseinführung des gewählten Präsidenten Joe Biden in den Hauptstädten aller Bundesstaaten zu bewaffneten und gewaltsamen Protesten kommen könnte. Eine bewaffnete Gruppe wolle am Samstag nach Washington reisen, hieß es Berichten zufolge in dem Memo.

In der Hauptstadt werden die Sicherheitsmaßnahmen vor der feierlichen Amtseinführung des neuen US-Präsidenten nochmals verschärft. Anhänger des scheidenden Präsidenten Donald Trump hatten vergangenen Mittwoch das Kapitol gestürmt. Die Sicherheitskräfte waren dem Ansturm der teils gewaltsamen Demonstranten nicht gewachsen. Nach der Erstürmung des Kapitols wurde die Nationalgarde mobilisiert. Derzeit sind bereits gut 6000 Soldaten im Einsatz. Rund um das Kapitol wurde zudem ein neuer Sicherheitszaun errichtet. Zur Amtseinführung werde die Nationalgarde bis zu 15 000 Soldaten in der Hauptstadt Washington zusammenziehen, sagte der Chef der Truppe, General Daniel Hokanson, am Montag im Gespräch mit dem Nachrichtensender CNN.

Das Heimatschutzministerium erklärte, angesichts der jüngsten Ereignisse werde der unter anderem für den Schutz des Präsidenten zuständige Sicherheitsdienst, der Secret Service, bereits ab Mittwoch eine verstärkte Einsatzphase beginnen. Ursprünglich sollte der Großeinsatz, verbunden mit der Sperrung von Teilen der Innenstadt Washingtons, erst am 19. Januar beginnen. Damit kam das Ministerium einer Forderung der Bürgermeisterin der Hauptstadt, Muriel Bowser, nach. Die Demokratin rief am Montag bei einer Pressekonferenz alle Auswärtigen dazu auf, wegen der komplizierten Sicherheitslage für die Amtseinführung Bidens nicht nach Washington zu reisen.

Twitter geht gegen QAnon vor

Dienstag, 12. Januar, 4:00 Uhr: Twitter hat dauerhaft mehr als 70 000 Konten suspendiert, die mit der Verschwörungssekte QAnon in Zusammenhang stehen. Damit verschärft das Unternehmen seinen Kurs nach der Erstürmung des Kapitols am vergangenen Mittwoch in Washington durch Trump-Anhänger, Rechtsradikale und Verschwörer. Auch der private Account des US-Präsidenten Donald Trump ist dauerhaft gesperrt.

Twitter wies in einer Erklärung darauf hin, dass viele der betroffenen Konten Personen zugeschrieben werden, die mehrere Accounts gleichzeitig betrieben. Als Teil der jüngsten Maßnahmen könne sich die Anzahl der Follower bei einigen weiterhin aktiven Nutzern um bis zu mehrere Tausend verändern. Das Unternehmen hatte im Sommer vor dem Teilen von QAnon-Material gewarnt und erklärt, dass Konten, die derartige Inhalte tweeten oder retweeten, eine "eingeschränkte Sichtbarkeit in der Suche, in Antworten und in den Timelines haben und von Twitter nicht weiterempfohlen werden können".

Alle Tweets, die wegen Verstößen gegen Twitters Richtlinien - ein Hauptgrund, den das Unternehmen bei der Suspendierung Trumps angeführt hatte - gekennzeichnet wurden, werden nun in ihrer Sichtbarkeit eingeschränkt. Nutzer können solche Beiträge nur noch kommentierend zitieren. Likes, Antworten und einfache Retweets sind deaktiviert.

Trump und Pence reden erstmals seit Sturm auf Kapitol wieder miteinander

Dienstag, 12. Januar, 03:00 Uhr: US-Präsident Donald Trump und sein Vize Mike Pence haben erstmals seit dem Sturm auf das Kapitol wieder miteinander gesprochen. Ein Regierungsvertreter teilte am Montagabend mit, es sei ein "gutes Gespräch" gewesen. Trump hatte zuletzt Druck auf seinen republikanischen Parteifreund Pence ausgeübt, nach dem Wahlsieg des Demokraten Joe Biden dessen Bestätigung im Parlament zu torpedieren.

Dem Regierungsvertreter zufolge ging es bei dem Gespräch im Weißen Haus auch um die Ausschreitungen am 6. Januar. Beide Politiker hätten bekräftigt, dass Gesetzesverstöße beim Sturm auf das Kapitol nicht im Einklang mit der Trump-Bewegung stünden. Sie hätten auch die nächsten Tage besprochen. Biden übernimmt die Amtsgeschäfte am 20. Januar.

Einem Insider zufolge hatte sich Trump vergangene Woche nicht nach dem Wohlbefinden von Pence erkundigt, als dieser aus dem Kapitol evakuiert werden musste. Pence war in der immer wieder chaotischen Amtszeit von Trump ein loyaler Vize-Präsident. Aktuell steht er unter massivem Druck der Demokraten, die von Pence fordern, dass er zusammen mit dem Kabinett auf Basis des 25. Verfassungszusatzes Trump für amtsunfähig erklären und abberufen soll.

Interimschef des Heimatschutzministeriums tritt zurück

Dienstag, 12. Januar, 00:55 Uhr: Der Interimschef des US-Heimatschutzministeriums, Chad Wolf, tritt wenige Tage nach dem Sturm auf das Kapitol zurück. Er werde seinen Posten noch am Montagabend räumen, teilte das Ministerium am Montag (Ortszeit) mit.

Immer mehr hochrangige Regierungsvertreter treten kurz vor dem Ende der Amtszeit von US-Präsident Trump zurück, dessen Anhänger vergangene Woche das Kapitol gestürmt hatten, weil sie Wahlbetrug wittern.

Trump setzt Kuba wieder auf die Terrorliste

Montag, 11. Januar, 21:08: Die kubanische Regierung hat die Entscheidung der USA scharf kritisiert, den sozialistischen Staat wieder auf die Liste der Unterstützer des internationalen Terrorismus zu setzen. Dieses Vorgehen sei "heuchlerisch und zynisch", schrieb der kubanische Außenminister Bruno Rodríguez am Montag (Ortszeit) auf Twitter.

Das US-Außenministerium hatte kurz zuvor bekanntgegeben, den mittelamerikanischen Staat auf diese Liste zu setzen. Kuba unterstütze immer wieder internationale terroristische Aktionen, indem es Terroristen einen sicheren Hafen biete, erklärte Außenminister Mike Pompeo. Die USA werfen der sozialistischen Regierung vor, Venezuelas linken Präsidenten Nicolás Maduro zu unterstützen und eine Aktivistin der schwarzen Black-Panther-Bewegung aus den 1970er Jahren sowie Mitglieder der kolumbianischen Guerillaorganisation ELN nicht auszuliefern.

Die Entscheidung fiel nur wenige Tage, bevor der Demokrat Joe Biden das Präsidentenamt von Donald Trump übernimmt. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte Kuba 2015 von der Liste gestrichen, auf der sich das Land seit 1982 befunden hatte. Er lockerte zudem die Wirtschaftsblockade gegen Kuba. Diese Maßnahmen wurden als wichtige Schritte der Annäherung zwischen den beiden Ländern betrachtet. Trump beendete jedoch die Entspannungspolitik und verschärfte die Sanktionen wieder.

Biden will den Kurs seines demokratischen Vorgängers Obama aufgreifen. Er kann den Karibikstaat zwar wieder von der Liste streichen, das wird aber einige Zeit in Anspruch nehmen. Neben Kuba stehen der Iran, Nordkorea und Syrien auf der Terrorliste. Für den Karibikstaat hat das zur Folge, dass ausländische Investitionen und internationale Geldgeschäfte erschwert werden. Kuba befindet sich unter anderen wegen der Corona-Pandemie in einer schweren wirtschaftlichen Krise.

Ex-Spitzendiplomat William Burns soll CIA-Chef werden

Montag, 11. Januar, 13:30 Uhr: Der langjährige US-Karriere-Diplomat William Burns soll neuer CIA-Direktor werden. Der designierte Präsident Joe Biden wird Burns für den Posten an der Spitze des Auslandsgeheimdiensts der Vereinigten Staaten nominieren, wie Bidens Mitarbeiterstab mitteilte.

Burns diente 33 Jahre als Diplomat. Biden kennt ihn besonders gut aus seiner Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama. Burns war damals mehrere Jahre lang stellvertretender Außenminister. Er diente auch in verschiedenen Positionen unter anderen Präsidenten, sowohl demokratischen als auch republikanischen, von der Reagan- bis zur Obama-Zeit. Derzeit ist er Vorsitzender der renommierten Carnegie Stiftung für Internationalen Frieden, einer auf Außenpolitik spezialisierten überparteilichen Denkfabrik.

Sollte Burns bestätigt werden, wäre er der erste CIA-Direktor mit einer langjährigen Erfahrung aus dem Bereich des Außenministeriums. Wie CNN unter Berufung auf mit der Personalie vertraute Personen meldet, schätzt Biden an Burns dessen diplomatische Erfahrung und traut diesem zu, die Glaubwürdigkeit des Geheimdienstes in der Post-Trump-Ära wiederherzustellen. Ein weiterer Grund für die Nominierung sei die Russland-Expertise. Burns arbeitete unter dem früheren US-Präsidenten George W. Bush als Botschafter in Russland.

Zwei weitere Festnahmen nach Sturm auf das Kapitol

Montag, 11. Januar, 00:30 Uhr: Nach der Erstürmung des Kapitols durch Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Trump sind zwei weitere Verdächtige festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft in Washington teilte am Sonntagabend (Ortszeit) mit, die Bundespolizei FBI habe einen der Beschuldigten in Texas gefasst, den anderen in Tennessee. Die beiden Männer sollen demnach im Kapitol Plastik-Handfesseln mit sich getragen haben, wie sie normalerweise Polizisten bei Festnahmen verwenden. Die Staatsanwaltschaft teilte weiter mit, den Verdächtigen würden vor einem Bundesgericht illegales Eindringen in ein besonders gesichertes Gebäude sowie gewaltsames Eindringen und ungebührliches Verhalten auf dem Gelände des Kapitols zur Last gelegt.

Im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol am Mittwoch müssen sich inzwischen mindestens 20 Verdächtige vor einem Bundesgericht verantworten. Bei dem Angriff auf das Parlament am Mittwoch kamen mindestens fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. Kritiker werfen Trump vor, den Mob vor der Erstürmung des Kapitols bei einer Kundgebung aufgestachelt zu haben.