Die Klimaaktivistin Greta Thunberg hat die einflussreichen Menschen aus Politik und Wirtschaft zum Handeln aufgerufen. "Die Welt steht in Flammen, falls Sie das nicht mitbekommen haben", sagte Thunberg beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. "Wir müssen unsere Emissionen nicht reduzieren. Unsere Emissionen müssen aufhören", so die Klimaaktivistin. Nur auf diesem Wege könne die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden. In einem Debattenbeitrag warf sie den Mächtigen vor, im Kampf gegen den Klimawandel aufzugeben, ohne es überhaupt zu versuchen.

Wenige Stunden zuvor hatte sich Thunberg bereits in einer Diskussionsrunde geäußert. Sie rief die Politik dazu auf, das Klima besser zu schützen und mehr auf die Wissenschaft zu hören. "Nichts ist getan worden", beklagte die 17-Jährige. "Ich kann mich nicht beschweren, dass mir nicht zugehört wird. Man hört mir die ganze Zeit zu", sagte Thunberg. Aber zuhören sei eben nicht handeln. "Es geht zwar schon um uns, um unsere Zukunft und die von künftigen Generationen. Aber die Wissenschaft und die Stimmen unserer jungen Generation stehen nicht im Zentrum der Debatte. Doch das müssen sie."

Sie zitierte den IPCCC-Bericht, demzufolge die Industriestaaten bald umlenken müssen, um die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen. "Ab einem gewissen Punkt sterben Menschen wegen des Klimawandels", warnte Thunberg. Es zähle jedes Zehntelgrad der globalen Temperatur. Sie warnte davor, auf die noch nicht ausgereifte Technologie zu hoffen, die eines Tages CO₂ aus der Atmosphäre saugen können soll.

Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump bei der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums die wirtschaftliche Entwicklung der USA in seiner Amtszeit in den höchsten Tönen gelobt. "Amerika wächst und gedeiht", sagte er bei seinem Auftritt in Davos. Die Rede beschäftigte sich vor allem mit der Wirtschaftssituation der USA und richtete sich offensichtlich an die Wähler in Trumps Heimatland. Er habe schon bei seiner letzten Rede in Davos 2018 gewusst, dass er den USA zu neuem Wohlstand verhelfen könne, was ihm nun auch gelungen sei. Im vergangenen Jahr ließ Trump das Weltwirtschaftsforum ausfallen.

Trump feiert sich selbst

"Es gibt keinen besseren Ort auf der Erde als die Vereinigten Staaten", erklärte Trump bei seiner Rede in diesem Jahr. Der US-Präsident lobte sich selbst für die historisch niedrige Arbeitslosigkeit, für die Handelsabkommen mit Kanada und Mexiko sowie mit China, die beide kürzlich vereinbart wurden. Über Chinas Präsidenten Xi Jinping sagte er: "Er ist aus China und ich aus den USA, aber abgesehen davon lieben wir einander." Er sei sehr stolz auf seine Energiepolitik, so Trump. "Wir sind der mit Abstand größte Produzent von Erdöl und Erdgas", die USA verfügten über "schier unendliche Energiequellen". Er versprach, sich der in Davos geplanten Baumpflanz-Initiative anzuschließen. Über die Klimakrise, das eigentliche Hauptthema des diesjährigen Weltwirtschaftsforums, sprach der US-Präsident nicht explizit.

Beim Weltwirtschaftsforum wird bis Freitag über globale Herausforderungen diskutiert. Der Fokus soll auf dem Klimawandel und seinen verheerenden Folgen liegen. Das Treffen mit etwa 3000 Teilnehmern findet unter starken Sicherheitsvorkehrungen statt. Zu dem viertägigen Forum in dem Alpenort werden auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie etwa 50 weitere Staats- und Regierungschefs erwartet. Linke Gruppen und Umweltschützer riefen zu Protesten gegen das Forum, klimaschädliche Herstellungsweisen und Konsum sowie die Auswüchse des Kapitalismus auf.