Wie ernst nehmen die Behörden die jüngsten Anschlagsdrohungen auf Ziele auch in Deutschland? Die Antwort gab an den Weihnachtstagen die Polizeipräsenz rund um den Kölner Dom . Wo normalerweise von den Feiertagen bis Neujahr mehr als 100 000 Besucher flanieren, patrouillierten diesmal Polizisten; der Dom blieb für Touristen geschlossen. "Alle liturgischen Angebote finden statt, touristischer Besuch ist leider nicht möglich", sagte Oliver Gassen, Sicherheitschef des Doms, und kündigte an: Auch in den nächsten Tagen bleibe der Dom geschlossen.

Die Warnungen eines ausländischen Geheimdienstes hatten in den vergangenen Tagen Sorgen in den Sicherheitsbehörden ausgelöst. Nach SZ-Informationen lagen Drohungen mit möglichen Anschlagsszenarien in Spanien, Österreich und Deutschland vor. Die Hinweise hätten sich auf den Kölner Dom, den Stephansdom in Wien und weniger konkret gegen ein Ziel in Madrid gerichtet, heißt es in Sicherheitskreisen. Die Behörden nähmen diesen Hinweis, der sich vor allem auf Silvester bezogen habe, sehr ernst, verlautete weiter. Die Sicherheitsmaßnahmen vor allem in Köln seien schon jetzt deutlich verschärft worden. So wurde der Dom zeitweise komplett gesperrt und von Spürhunden nach Sprengstoff durchsucht. Allerdings sei dabei nichts Verdächtiges gefunden worden, hieß es weiter.

Der Generalbundesanwalt hat sich nach SZ-Informationen in die Ermittlungen eingeschaltet

Zudem soll es in Deutschland eine Festnahme gegeben haben, hieß es am Dienstag in Kreisen der Sicherheitsbehörden. Wo, ließen die Behörden zunächst offen. Für die Schwere des Terrorverdachts spricht, dass sich der Generalbundesanwalt in Karlsruhe nach SZ-Informationen in die Ermittlungen eingeschaltet hat. Die Bundesanwaltschaft wollte sich am Dienstag nicht zu dem Vorgang äußern. Auch das Bundesinnenministerium lehnte einen Kommentar ab.

Die Ermittlungen in den drei Ländern sollen sich den Angaben zufolge gegen Verdächtige richten, die mit der Terrororganisation Islamischer Staat Provinz Khorasan (ISPK) in Verbindung stehen. Bei ihr handelt es sich um einen regionalen Ableger des sogenannten Islamischen Staats in Afghanistan.

Das Erstarken dieser Gruppe verstärke die Gefährdungslage in Deutschland, hatte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, schon im Juni gewarnt. "Diesen Begriff sollten Sie sich merken", sagte Haldenwang noch bei Vorstellung des aktuellen Verfassungsschutzberichtes im Juni. Der IS-Ableger gilt als einer von wenigen islamistischen Organisationen, denen Sicherheitsbehörden derzeit auch international komplexere Anschläge zutrauen.

In Österreich waren bei Ermittlungen gegen Islamisten am Wochenende vier Personen festgenommen worden. Gegen drei wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft Wien wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung in Verbindung mit terroristischen Straftaten ermittelt. Laut einer Sprecherin der Behörde gab es zunächst jedoch keine Hinweise darauf, dass ein Anschlag unmittelbar bevorgestanden hätte.

In Deutschland gibt es bislang keine Entwarnung. Es bestehe "eine erhöhte Bedrohungslage im Bereich des islamistischen Terrorismus", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Dienstag. Islamistische Terrororganisationen wie der "Islamische Staat" und seine Ableger, aber auch islamistische Einzeltäter seien eine "Gefahr, der es konsequent zu begegnen gilt", sagte er weiter. "Wir nehmen die islamistische Terrorgefahr sehr ernst und sind äußerst wachsam", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Die Sicherheitsbehörden hätten die islamistische Szene im Visier.

Behörden kennen eine dreistellige Zahl von islamistischen Gefährdern

"Vorsicht ist das Gebot der Stunde", mahnte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU). "Wir wissen: Die Terrorgefahr ist so hoch wie lange nicht mehr und unsere christlichen Feiertagsrituale sind natürlich auch ein Ziel von islamistischen Terroristen", sagte Reul weiter. Die Behörden nutzten "alle Erkenntnisse, um uns bestmöglich zu schützen".

In Deutschland ist den Behörden eine dreistellige Zahl von islamistischen Gefährdern bekannt. Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), sprach kürzlich von einem Kreis von knapp 500 Personen. Allerdings sind knapp 100 davon bereits inhaftiert, rund 180 halten sich den Behörden zufolge im Ausland auf.

Als Gefährder gelten Personen, von denen Sicherheitsbehörden glauben, dass sie Straftaten von erheblicher Bedeutung bis hin zu einem Anschlag verüben könnten. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober stellten die Behörden zuletzt verstärkt Aktivitäten im Internet fest. Das BKA hatte allein auf Telegram in den vergangenen Wochen 98 Kanäle mit terroristischen Inhalten löschen lassen.