EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist am Samstag in Kiew eingetroffen, um Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zu führen. Wichtigstes Thema war die bevorstehende Entscheidung, ob die Europäische Union formelle Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine beginnen soll. Die Kommission wird dazu kommende Woche eine Empfehlung abgeben. Nach Meinung von Diplomaten wird diese voraussichtlich positiv ausfallen. Mitte Dezember sollen die Staats- und Regierungschefs der Union bei einem Gipfeltreffen in Brüssel dann einen Beschluss fassen.

Von der Leyen will die Reise allerdings ebenfalls dazu nutzen, den Blick der europäischen Politik wieder stärker auf die Ukraine zu lenken. Momentan ziehe der Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas die gesamte Aufmerksamkeit der Welt auf sich, räumte die Kommissionspräsidentin bei einem Zwischenstopp während der Fahrt nach Kiew ein. Für die Europäische Union bleibt der Krieg an der Ostgrenze, den Russland gegen die Ukraine führt, aus strategischen Gründen allerdings weitaus akuter und existenzieller - zumindest, sofern die militärische Lage im Nahen Osten nicht zu sehr eskaliert und dort keine weiteren Länder in den Konflikt eintreten.

Der Besuch der Kommissionspräsidentin in der Ukraine findet zu einem schwierigen Zeitpunkt statt. Die militärische Lage ist festgefahren, die Fronten bewegen sich trotz heftiger Gefechte und enormer Verluste auf beiden Seiten kaum noch, die Sommeroffensive der ukrainischen Armee gilt weitgehend als gescheitert. Zudem macht sich in Europa so etwas wie Kriegsmüdigkeit breit, wenn nicht bei den Regierungen, so doch spürbar unter den Bevölkerungen. Insofern ist der Besuch der Kommissionspräsidentin in Kiew auch ein Signal der Solidarität an das überfallene Land - und ein Signal der Standfestigkeit gegenüber dem russischen Aggressor. Sie komme nach Kiew, um Zuspruch und Ermutigung zu bringen, sagte von der Leyen.

Zwar rechnet niemand in Brüssel damit, dass die Kommission der Ukraine kommende Woche bescheinigen wird, alle Reformen bereits vollständig erledigt zu haben, die für den Beginn von förmlichen Beitrittsverhandlungen eigentlich notwendig sind. Im Gegenteil: Was den Kampf gegen Korruption angeht, die Rechtsstaatlichkeit oder den politischen und wirtschaftlichen Einfluss von Oligarchen, hat die Ukraine nach wie vor große Defizite. Doch nach Angaben von Diplomaten sollte es möglich sein, dass die EU-Regierungen im Dezember eine an Bedingungen geknüpfte Aufnahme von Beitrittsgesprächen beschließen. Allein um dem leidenden Land und der Bevölkerung Hoffnung zu geben, werde Europa darum wohl kaum herumkommen, heißt es in Brüssel.

Ungelöstes Problem: Finanzierung

Komplizierter sind andere Probleme, die von der Leyen mit Selenskij besprechen will. Erstens: Geld. Sowohl die finanzielle Hilfe der EU als auch die der Vereinigten Staaten läuft zum Ende des Jahres aus. Ohne dieses Geld kann die Ukraine allerdings nicht als funktionierender Staat überleben. Bisher ist nicht klar, ob wann und in welchem Umfang frische Mittel gebilligt werden. In Washington sperren sich die Republikaner dagegen. Sie sind derzeit nur bereit, Hilfsgelder für Israel freizugeben. In der EU wiederum gibt es bisher keine Einigkeit unter den Regierungen über den Vorschlag der EU-Kommission, in den kommenden vier Jahren 50 Milliarden Euro für die Ukraine bereitzustellen. Vor allem Ungarn blockiert einen entsprechenden Beschluss - die Regierung in Budapest will zuerst ihrerseits EU-Zuschüsse loseisen, die von der Kommission wegen Rechtsstaatsverstößen und Korruptionsproblemen eingefroren wurden.

Ein zweites, bereits seit Monaten ungelöstes Problem ist der Umgang der EU mit Vermögen der russischen Zentralbank, das nach Beginn des Krieges im Februar 2022 in europäischen Ländern eingefroren wurde. Insgesamt geht es dabei um ungefähr 200 Milliarden Euro. Die Regierung in Kiew und einige osteuropäische Länder fordern, dieses Vermögen zu enteignen und für den Wiederaufbau der Ukraine zu verwenden. Das ist jedoch aus völkerrechtlichen Gründen schwierig.

Und drittens kommt die militärische Hilfe der EU für die Ukraine nicht so voran, wie Brüssel es geplant - und versprochen - hat. Zwar läuft der größte Teil der Waffenlieferungen aus Europa an die Ukraine bilateral ab - direkt von Land zu Land. Aber die Europäische Union hat Kiew zugesagt, bis Ende März 2024 eine Million Artilleriegranaten zu liefern. Davon ist bisher allenfalls ein Drittel tatsächlich in der Ukraine angekommen. Und der größte Teil der gelieferten Geschosse sind nicht die so dringend benötigten schweren Artilleriegranaten vom Kaliber 155 Millimeter, sondern kleiner Mörsergeschosse. Militärexperten zufolge war der Mangel an schweren Granaten ein Grund, warum die Sommeroffensive nicht die erhofften Durchbrüche erzielt hat.