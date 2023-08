Bundesfinanzminister Christian Lindner Anfang Juli vor der Kabinettssitzung zum Bundeshaushalt 2024. Er will an der Schuldenbremse festhalten.

Von Georg Ismar, Berlin

Der Bundesfinanzminister will Steuersenkungen für Unternehmen, die Grünen-Chefin ein Hilfspaket für die Wirtschaft - und in der SPD fürchten die ersten, dass der Ampelkoalition das Thema Haushalt in den nächsten Wochen um die Ohren fliegt. Denn es ist eigentlich kein Geld für so etwas da, im Gegenteil: Zuletzt machten fast täglich Kürzungspläne Schlagzeilen, oft kleinere Posten, die aber hohe Symbolkraft haben und die Sparzwänge zeigen, da die Koalition sich darauf verständigt hat, dass nach 2023 auch 2024 die Schuldenbremse wieder eingehalten werden soll.

Demnach sind zur Digitalisierung der Verwaltung und von Verwaltungsdienstleistungen statt bisher 377 Millionen nur noch 3,3 Millionen Euro eingeplant. Zudem soll dem Innenministerium zufolge das Budget der Bundeszentrale für politische Bildung deutlich, von 96 auf 76 Millionen Euro schrumpfen - und das in Zeiten, in denen die AfD Umfragewerte von über 20 Prozent erreicht.

Nach der Sommerpause berät der Bundestag den Etat für 2024. Und wo zusätzlich Geld für Steuersenkungen, Wirtschaftspakete oder weitere Milliardeninvestitionen zur Unterstützung der Industrie beim Umstellen auf klimafreundlicheres Wirtschaften herkommen soll, das ist bisher völlig unklar. Zu lösen ist auch noch das Volumen bei der Kindergrundsicherung. Da zudem die deutsche Wirtschaft im laufenden Jahr schrumpfen könnte und die Energiepreise weiterhin sehr hoch sind, wächst der Handlungsdruck.

Berlins Regierender Bürgermeister hat die Debatte ins Rollen gebracht

Die SPD-Linke fordert von Finanzminister Christian Lindner (FDP), und damit auch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), ein Aussetzen der Schuldenbremse. "Die Diskussionen um jetzt nötige Kürzungen zur Einhaltung der Schuldenbremse zeigen, dass nicht unnötige Ausgaben reduziert werden, sondern man fast nur dringend nötige Investitionen kürzt", sagte der Vorsitzende des Forums Demokratische Linke 21 in der SPD, Sebastian Roloff, der Süddeutschen Zeitung. In der aktuellen Situation multipler Krisen sei dies auch volkswirtschaftlich komplett kontraproduktiv. "Die Schuldenbremse sollte aktuell mindestens ausgesetzt werden, in besseren Zeiten spricht aus meiner Sicht auch nichts gegen Haushaltskonsolidierung, dies geht allerdings auch ohne Schuldenbremse", betonte der bayerische Bundestagsabgeordnete.

Auch Berlins SPD-Chefin und Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey unterstützt das: "Deutschland droht durch Preis- und Zinssteigerungen, durch Abwanderung von Unternehmen und durch Engpässe bei Fachkräften eine sich verschärfende wirtschaftliche Lage", sagte sie der Süddeutschen Zeitung. "Eine weitere zeitlich begrenzte Lockerung der Schuldenbremse sollte deshalb nicht von vornherein ausgeschlossen, sondern ernsthaft diskutiert werden." Denn ein starker Wirtschaftsstandort Deutschland, sei auch eine Frage der Generationengerechtigkeit."

"Die Schuldenbremse ist schädlich und ein Überbleibsel einer vergangenen Zeit."

Die Jusos wollen sogar schon länger, "dass die Schuldenbremse aus dem Grundgesetz gestrichen wird" - es werden dazu Anträge beim Bundesparteitag im Dezember erwartet. Für eine Streichung bräuchte es aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag, die derzeit nicht in Sicht ist.

Die aktuelle Debatte um die Schuldenbremse ins Rollen gebracht hat Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Er fordert, sie für fünf Jahre auf Eis zu legen, um Investitionen in neue Schulen, die Wohnungsbauförderung und Hilfen für eine sichere und bezahlbare Energieversorgung zu ermöglichen. Die CDU-Spitze lehnt den Vorstoß ab und Lindner betont, die Schuldenbremse sei "kein Instrument, mit dem man nach Lust und Laune hantiert, sondern ein Gebot der Vernunft". Die Verfechter der Schuldenbremse erinnern auch an die hohen Zinsen derzeit, die für neue Staatsschulden zu zahlen sind. Der Berliner FDP-Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Christoph Meyer, meinte auf der ehemals als Twitter bekannten Plattform X, nun reihe sich Wegner "in die links-grüne Ecke & bei den Herz-Jesu-Sozialisten ein, die weder mit Geld umgehen können, noch die Mühe einer Haushaltskonsolidierung auf sich nehmen wollen".

Aber bekannte Ökonomen unterstützen Wegner, zumal die USA mit den Milliardeninvestitionen im Zuge des Inflation Reduction Act auch zunehmend deutsche Unternehmen anlocken könnten. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, sagte der SZ: "Die Schuldenbremse ist schädlich und ein Überbleibsel einer vergangenen Zeit." Auch der Chef des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, macht sich für ein Aussetzen stark. "Die Schuldenbremse erweist sich als Steuersenkungsbremse", sagte Hüther der Rheinischen Post.

Sind die Kürzungspläne der Ampelkoalition ein "Sparen am falschen Ende"?

Eine kluge Regel für die Finanzpolitik des Staates solle sich vielmehr eine Mindestgrenze für ökologische, wirtschaftliche und soziale Investitionen setzen, damit Wirtschaft und Gesellschaft zukunftsfähig bleiben, meint Fratzscher. Die heutige wirtschaftliche Misere in Deutschland, so Fratzscher, sei auch das Resultat der völlig irrationalen Logik, dass Schulden immer schlecht seien und ihr Abbau immer Vorrang vor Zukunftsinvestitionen haben müsste.

Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, ist eigentlich eine Verfechterin der Schuldenbremse. Sie auszusetzen, um Konjunkturprogramme zu finanzieren, wäre keine gute Idee, betont sie auf SZ-Anfrage. Ziel der Zinserhöhungen durch die Europäischen Zentralbank sei ist es gerade, die Nachfrage zu dämpfen, um die Inflation zu bekämpfen. Am ehesten wäre aber an eine Aussetzung zu denken, wenn der Staat dann den Wohnungsbau und die energetische Gebäudesanierung vorantreiben würde.

Zudem sei generell für gezielte Investitionen in Infrastruktur und Zukunftsbereiche eine Schuldenfinanzierung sinnvoll und gerechtfertigt, weil auch die kommende Generation davon profitiere. "So ist als Antwort auf den Inflation Reduction Act der USA der beschleunigte Ausbau der Versorgung mit erneuerbarer Energie angezeigt und der dafür notwendigen Verteilernetze." Andere Beispiele seien der Ausbau der Bahninfrastruktur und die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Die Kürzungspläne der Ampelkoalition hierbei seien ein "Sparen am falschen Ende".