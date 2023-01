Olaf Scholz unterwegs in Buenos Aires, Argentinien. Der Kanzler versucht, hier, in Chile und Brasilien die Handelsbeziehungen zu verbessern.

Von Nicolas Richter, Santiago de Chile

Die Namen sind alle in den Stein graviert, so viele, dass man sie nur mit größter Mühe zählen könnte. Olaf Scholz geht an der Wand mit den Namen entlang, lässt sich die Geschichte der Menschen erzählen, die so jung gestorben sind. Sie haben sich aufgelehnt gegen Argentiniens Militärdiktatur, irgendwann waren sie verschwunden. Sie sind die Verschwundenen geblieben - los desaparecidos. Der Kanzler folgt der Wand bis zum Fluss. Dort in den Wellen die Statue eines Kindes, allein, ohne Eltern.