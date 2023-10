Fünf Tage nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel gibt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Regierungserklärung im Bundestag ab. In seiner Rede bekräftigt Scholz Israels Recht, sich selbst zu verteidigen: "Wir verdammen die Gewalt der Terroristen in aller Schärfe. Und wir sagen in aller Klarheit: Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich und seine Bürgerinnen und Bürger gegen diesen barbarischen Angriff zu verteidigen. Und die Sicherheit in und für Israel wiederherzustellen."

Des weiteren sichert Scholz Israel die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zu. "In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz: Den Platz fest an der Seite Israels." Scholz begrüßte die gemeinsame Erklärung von fünf deutschen Parteien, in der diese bereits am Sonntag ihre Solidarität mit Israel zum Ausdruck gebracht haben.

Zudem kündigte Scholz ein Betätigungsverbot der Hamas und des Verein Samidoun an. "Hass und Hetze nehmen wir nicht tatenlos hin. Antisemitismus dulden wir nicht. Null Toleranz gegenüber Antisemiten", sagte Scholz in seiner Regierungserklärung. Die deutschen Sicherheitsbehörden müssten dies mit aller Konsequenz durchsetzen. Wer die Verbrechen der Hamas verherrliche oder ihre Symbole verwende, mache sich in Deutschland strafbar. Das deutsche Vereinsrecht sei ein scharfes Schwert." Und dieses Schwert werden wir als starker Rechtsstaat hier ziehen", so Scholz weiter.

Scholz warnt vor Flächenbrand im Nahen Osten

Bereits vor seiner Regierungserklärung im Bundestag warnte Scholz vor einem Flächenbrand im Nahen Osten. Das zu verhindern sei nun die Aufgabe, sagte er in der ARD. Gleichzeitig bat er alle Bürgerinnen und Bürger, die Sicherheit jüdischer Mitbürger in Deutschland mit zu gewährleisten und ihnen solidarisch zur Seite zu stehen.

Das Verteidigungsministerium sagte Israel bereits am Mittwochabend zu, zwei Aufklärungsdrohnen des israelischen Typs Heron TP aus den Beständen der Bundeswehr zur Verfügung zu stellen. Es reagierte damit auf eine entsprechende Anfrage Israels.

Die Hamas hatte am Samstag vom Gazastreifen aus mit einem Angriff auf das israelische Grenzgebiet, der mindestens 1200 Menschen das Leben kostete und etwa 3000 verletzte, das folgenschwerste Blutvergießen seit Israels Staatsgründung. Nach Schätzungen der israelischen Armee hat die Hamas zudem insgesamt etwa 150 Geiseln in ihre Gewalt. Die Zahl der bei Luftangriffen Israels im Gazastreifen getöteten Palästinenser stieg auf 1200. Das Gesundheitsministerium in Gaza sprach zudem von 5300 Verletzten.