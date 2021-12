Bundeskanzler Scholz will "alles tun, was notwendig ist", um die Corona-Pandemie zu überwinden und Weichen für die Zukunft zu stellen. Die Aussprache zur Regierungserklärung im Livestream.

Eine Woche nach seiner Wahl zum Bundeskanzler hat Olaf Scholz (SPD) im Bundestag das Programm seiner Ampel-Regierung für die kommenden vier Jahre vorgestellt. Es ist üblich, dass ein neuer Bundeskanzler kurz nach seiner Wahl die Leitlinien für die Arbeit seiner Regierung vorstellt. "Es gibt viel zu tun", sagte Scholz. Die Ampelkoalition wolle die Weichen für die Zukunft stellen: "Wir haben keine Zeit zu verlieren."

Corona-Krise:

In der Pandemie appellierte Scholz an die Bürgerinnen und Bürger, Kontakte zu reduzieren, Abstand zu halten und sich impfen zu lassen. Der Kanzler zeigte sich in seiner Ansprache optimistisch, es werde wieder besser werden: "Ja, wir werden diesen Kampf gewinnen, wir werden die Krise überwinden."

Scholz kündigte an: "Wir werden alles tun, was notwendig ist. Es gibt da für die Bundesregierung keine roten Linien." Die Bundesregierung werde "nicht einen einzigen Augenblick ruhen" und "jeden nur möglichen Hebel bewegen, bis wir alle unser früheres Leben und unsere Freiheiten zurückbekommen haben".

Angesichts von Morddrohungen und Fackelmärschen vor Privatwohnungen von Politikern sagte Scholz: "Wir werden es uns nicht gefallen lassen, dass eine winzige Minderheit von enthemmten Extremisten versucht, unserer gesamten Gesellschaft ihren Willen aufzuzwängen." Man werde dem mit aller Kraft entgegentreten: "Unsere Demokratie ist eine wehrhafte Demokratie."

Klimawandel:

Scholz stellte die Deutschen angesichts des Kampfs gegen den Klimawandel auf tiefgreifende Änderungen ein. "Jetzt liegen vor uns 23 Jahre, in denen wir aus fossilen Brennstoffen aussteigen müssen und werden", sagt er. "Damit liegt vor uns die größte Transformation unserer Industrie und Ökonomie seit mindestens 100 Jahren." Er betonte vor allem den technischen Fortschritt. Nur mit ihm könne Deutschland klimaneutral werden und im globalen Wettbewerb mithalten.

Für das kommende Jahr kündigte Scholz ein umfangreiches Programm an, um Treibhausgase zu reduzieren. "Wir sind dem Pariser Klimaabkommen verpflichtet und werden zu seinem Erfolg beitragen."

Verkehr:

Die Verkehrswende sein ein zentraler Bestandteil der Klimapolitik, sagte Scholz. Der Schwerpunkt der Regierung werde auf dem Ausbau der Schiene liegen, dort sollen der Güterverkehr und die Fahrgastzahlen deutlich erhöht werden. Der Kanzler versuchte aber auch, sich auf die Seite der Autofahrer zu stellen: "Viele fahren gern mit dem Auto und das soll auch so bleiben." Es komme aber auf den Antrieb an. Im Jahr 2030 sollten in Deutschland 15 Millionen Elektroautos unterwegs sein.

Zukunftsinvestitionen:

"Es geht darum, die Fundamente für ein neues technologisches Zeitalter zu legen", sagte Scholz, und kündigte ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen an. Konkret kündigte er etwa milliardenschwere Investitionen in neue Wohnungen, Schienenwege, Ladesäulen, Offshore-Windparks, Photovoltaik-Anlagen und Stromnetze an. "Damit die Transformation gelingt, brauchen wir eine moderne Verwaltung, die Wandel vorantreibt, statt ihn zu verzögern", sagte Scholz.

Der Großteil der Investitionen solle privatwirtschaftlich erbracht werden, die Regierung werde aber dafür sorgen, "dass die Rahmenbedingungen stimmen". Hier nannte Scholz etwa Steuererleichterungen für Firmen, die in Klimaschutz und Digitalisierung investieren. Scholz machte aber auch klar: "Nicht alles, was wünschenswert ist, wird sofort machbar sein. Die notwendigen Maßnahmen zur Bewältigung der Transformation können und werden wir aber sicher finanzieren."

Gesellschaftlicher Zusammenhalt:

Der innere Zusammenhalt und die gesellschaftliche Solidarität in Deutschland seien gefährdet, erklärte Scholz. Sein Leitbild sei "eine Gesellschaft des Respekts", es sei wichtig, dass sich die Menschen im Land "bei aller Verschiedenheit gegenseitig als Gleiche unter Gleichen wahrnehmen". "Viele der Verletzungen, Kränkungen in unserer Gesellschaft haben ihre Ursache darin, dass sich Bürgerinnen und Bürger nicht genügend wahrgenommen fühlen." Scholz warb für "mehr Augenhöhe und weniger Herablassung".

Es gehe um "harte materielle, soziale und ökonomische Fragen" und darum, Missstände zu beheben. Scholz nannte etwa niedrige Löhne, prekäre Beschäftigung ohne Tarifvertrag, explodierende Mieten oder die Lebensperspektiven der Menschen auf dem Land und in Ostdeutschland. "Missstände wie diese sind deshalb Gift für unseren Zusammenhalt. Darum werden wir sie beheben", erklärte Scholz.

Rechtsextremismus:

Die wichtigste Gefahr für das deutsche Staatswesen kommt nach Einschätzung von Kanzler Scholz von rechts außen. "Die größte Bedrohung für unsere Demokratie ist der Rechtsextremismus", sagte Scholz. Der Schwerpunkt für die Sicherheitsbehörden in den kommenden Jahren sei der Kampf gegen Extremismus und organisierte Kriminalität. Die Regierung werde ein Demokratiefördergesetz auf den Weg bringen. Täter, die Hass und Hetze verbreiteten, würden identifiziert und strafrechtlich belangt, versprach Scholz.

Europa:

"Europas Einigung ist unser wichtigstes nationales Anliegen", sagte Scholz über die Europäische Union. Die Wahrung des inneren Friedens in Europa habe nichts an ihrer Aktualität verloren. Deutschland müsse durch beständiges Engagement und durch Verhandlungen Brücken bauen. Darin wolle er an die Linie seiner Vorgänger anknüpfen.

Über den Osten Europas und insbesondere den Konflikt an der ukrainisch-russischen Grenze sagte Scholz: Jede Verletzung territorialer Integrität werde "einen hohen Preis" haben. Deutschland werde dabei mit den europäischen und transatlantischen Verbündeten mit einer Stimme sprechen. Vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte müsse Deutschland immer einmal mehr versuchen, mit Verhandlungen und Gesprächen aus einer Eskalation herauszukommen. Dies solle aber nicht als deutsche Ostpolitik verstanden werden: "Ostpolitik kann im vereinten Europa nur eine europäische Ostpolitik sein."

Dank an Merkel:

Ausdrücklich wandte sich Scholz an seine Amtsvorgängerin und hob Angela Merkels Dienste für Deutschland in den vergangenen 16 Jahren hervor. Er verwies insbesondere auf den reibungslosen Regierungswechsel. Gerade der geräuschlose Machtwechsel in Berlin sei "weltweit mit viel Bewunderung und Respekt" aufgenommen worden: "Danke, Frau Dr. Merkel."

Brinkhaus gratuliert und kritisiert

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus definierte in seiner Antwortrede das Selbstverständnis der Union: "Wir verstehen uns als Opposition innerhalb unserer repräsentativen, parlamentarischen Demokratie." An die AfD gerichtet sagte er: "Sie verstehen sich als Opposition zur parlamentarischen Demokratie. Und deswegen können wir nicht zusammenarbeiten."

Der Fraktionschef von CDU und CSU - und somit Oppositionsführer - gratulierte Scholz zur neuen Rolle, kritisierte die SPD aber auch wegen ihrer Haltung zu Russland. Europas Sicherheit werde derzeit vor allem durch Russland bedroht, dies müsse SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich auch klar benennen. Auch den neuen Finanzminister Christian Lindner (FDP) kritisierte Brinkhaus scharf: Die FDP sei für nachhaltige Finanzen gewählt worden. Dieses Versprechen habe gerade einmal fünf Tage gehalten. Der nun von Lindner vorgelegte Nachtragshaushalt sei "ein Sägen an dem Fundament der Schuldenbremse", sagt der CDU-Politiker.

Wie geht es für Scholz weiter?

Scholz resümierte: Wenn man den Aufbruch jetzt entschlossen beginne, werde man die Corona-Pandemie hinter sich lassen und in Deutschland gemeinsam erfolgreich sein. Die Regierung werde sich dafür einsetzen, dass man sagen könne: "Ja, es geht gut aus."

Nach der Debatte reist Scholz nach Brüssel, wo er am Gipfeltreffen der sogenannten Östlichen Partnerschaft teilnimmt. Dabei handelt es sich um Beratungen der EU mit Armenien, Aserbaidschan, Georgien, der Republik Moldau und der Ukraine, bei denen es auch um die Krise mit Russland gehen wird. Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron wollen sich vor dem Gipfel mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij treffen. Am Donnerstag nimmt Scholz an seinem ersten regulären EU-Gipfel als Kanzler teil.