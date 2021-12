Bundeskanzler Scholz will "alles tun, was notwendig ist", um die Corona-Pandemie zu überwinden. In seiner ersten Regierungserklärung sagt er: "Es gibt viel zu tun." Zum Livestream.

Eine Woche nach seiner Wahl zum Bundeskanzler stellt Olaf Scholz (SPD) im Bundestag das Programm seiner Ampel-Regierung für die kommenden vier Jahre vor. An seine erste Regierungserklärung schließt sich eine etwa zweieinhalbstündige Aussprache an, in der der Unionsfraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus (CDU) erstmals die Rolle des Oppositionsführers einnimmt.

Es ist üblich, dass ein neuer Bundeskanzler kurz nach seiner Wahl die Leitlinien für die Arbeit seiner Regierung vorstellt. "Es gibt viel zu tun", sagte Scholz. Die Ampelkoalition wolle die Weichen für die Zukunft stellen: "Wir haben keine Zeit zu verlieren."

Corona-Krise:

In der Pandemie appellierte Scholz an die Bürgerinnen und Bürger, Kontakte zu reduzieren, Abstand zu halten und sich impfen zu lassen. Der Kanzler zeigte sich in seiner Ansprache optimistisch, es werde wieder besser werden: "Ja, wir werden diesen Kampf gewinnen, wir werden die Krise überwinden."

Scholz kündigte an: "Wir werden alles tun, was notwendig ist. Es gibt da für die Bundesregierung keine roten Linien." Die Bundesregierung werde "nicht einen einzigen Augenblick ruhen" und "jeden nur möglichen Hebel bewegen, bis wir alle unser früheres Leben und unsere Freiheiten zurückbekommen haben".

Angesichts von Morddrohungen und Fackelmärschen vor Privatwohnungen von Politikern sagte Scholz: "Wir werden es uns nicht gefallen lassen, dass eine winzige Minderheit von enthemmten Extremisten versucht, unserer gesamten Gesellschaft ihren Willen aufzuzwängen." Man werde dem mit aller Kraft entgegentreten: "Unsere Demokratie ist eine wehrhafte Demokratie."

Klimawandel:

Scholz stellte die Deutschen angesichts des Kampfs gegen den Klimawandel auf tiefgreifende Änderungen ein. "Jetzt liegen vor uns 23 Jahre in denen wir aus fossilen Brennstoffen aussteigen müssen und werden", sagt er. "Damit liegt vor uns die größte Transformation unserer Industrie und Ökonomie seit mindesten 100 Jahren." Er betonte vor allem den technischen Fortschritt. Nur mit ihm könne Deutschland klimaneutral werden und im globalen Wettbewerb mithalten.

Für das kommende Jahr kündigte Scholz ein umfangreiches Programm an, um Treibhausgase zu reduzieren. "Wir sind dem Pariser Klimaabkommen verpflichtet und werden zu seinem Erfolg beitragen."

Verkehr:

Die Verkehrswende sein ein zentraler Bestandteil der Klimapolitik, sagte Scholz. Der Schwerpunkt der Regierung werde auf dem Ausbau der Schiene liegen, dort sollen der Güterverkehr und die Fahrgastzahlen deutlich erhöht werden. Der Kanzlerin versuchte aber auch, sich auf die Seite der Autofahrer zu stellen: "Viele fahren gern mit dem Auto und das soll auch so bleiben." Es komme aber auf den Antrieb an. Im Jahr 2030 sollten in Deutschland 15 Millionen Elektroautos unterwegs sein.

Dank an Merkel:

Ausdrücklich wandte sich Scholz an seine Amtsvorgängerin und hob Angela Merkels Dienste für Deutschland in den vergangenen 16 Jahren hervor. Er verwies insbesondere auf den reibungslosen Regierungswechsel. Gerade der geräuschlose Machtwechsel in Berlin sei "weltweit mit viel Bewunderung und Respekt" aufgenommen worden: "Danke, Frau Dr. Merkel."

Wie geht es für Scholz weiter?

Nach der Debatte reist Scholz nach Brüssel, wo er am Gipfeltreffen der sogenannten östlichen Partnerschaft teilnimmt. Dabei handelt es sich um Beratungen der EU mit Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau und der Ukraine, bei denen es auch um die Krise mit Russland gehen wird. Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron wollen sich vor dem Gipfel mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij treffen. Am Donnerstag nimmt Scholz an seinem ersten regulären EU-Gipfel als Kanzler teil.