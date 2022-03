Von Gianna Niewel

Auf den letzten Metern in diesem Wahlkampf hat Anke Rehlinger noch mal Unterstützung bekommen. Sie stand auf einer Bühne in Neunkirchen, hinter ihr die Türme des alten Eisenwerks, vor ihr ein Platz voller Menschen. Sie sprach von den 400 000 sozialversicherungspflichtigen Jobs, die sich die SPD in ihr Wahlprogramm geschrieben hat, von 4000 Pflegekräften, die bis 2030 zusätzlich an der Saar arbeiten sollen.

Dann machte sie die Bühne frei, und oben, auf dem Parkdeck, machten sich die Scharfschützen bereit. Bundeskanzler Olaf Scholz begann seine Rede natürlich mit dem Krieg in der Ukraine, dann sagte er, ebenso natürlich, bei wem das Saarland seiner Meinung nach am besten aufgehoben sei: bei einer Ministerpräsidentin Anke Rehlinger.

Sonntagabend, kurz vor 18 Uhr, in der Saarbrücker Konzerthalle "Garage" stellen sich die Fotografen auf, mit Kameras, mit Mikrofonen, um wenige Minuten später die jubelnden Anhängerinnen und Anhänger der SPD zu filmen. 44 Prozent zeigen die Balken der ersten Prognosen in der ARD, das wären 14,4 Prozentpunkte mehr als bei der vergangenen Landtagswahl, das ist der Wiedereinzug in die Saarbrücker Staatskanzlei nach 23 Jahren. Das ist eine Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und, wie es aussieht, die absolute Mehrheit.

Und allen Witzen über die Kleinheit des Landes zum Trotz ist das dann doch eine große Überraschung.

Fünf Jahre ist es her, da hatte es schon mal gut für sie ausgesehen, aber am Wahlabend jubelte nur die CDU: 40,7 Prozent. Deren Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer bot dann gleich der SPD Gespräche an, um gemeinsam weiterzuregieren, sie sprach von einer "großen Koalition ohne Wenn und Aber". Ungefähr so leidenschaftlich machten die beiden weiter.

Die erste größere Herausforderung kam 2018, als Annegret Kramp-Karrenbauer als Generalsekretärin nach Berlin wechselte. Ihr Nachfolger in der Staatskanzlei sollte der bisher unbekannte Fraktionschef werden. Sein Name: Tobias Hans. Aber er übernahm eine so starke Partei, es konnte nicht viel schiefgehen.

Tobias Hans konnte mit seiner Pandemie-Politik nicht punkten

Doch dann kam Corona, und mit der Pandemie ein Ministerpräsident, der in seinem Kurs schlingerte. Erst schränkte er ein. Dann machte er das Saarland zu einer Modellregion für Lockerungen, Ostern 2021 war das, aber 18 Tage später griff die Bundesnotbremse. Also wieder Lockdown. Mittlerweile ist Hans zurück im "Team Vorsicht", er findet es falsch, dass die Ampelregierung die Maßnahmen auslaufen lässt.

Und auch im Wahlkampf lief es für die CDU nicht besser. Ihr fehlte ein Thema, die Umfragen wurden schlechter. Dann griff Russland die Ukraine an, und Tobias Hans stellte sich vor eine Esso-Tankstelle, um eine "Spritpreisbremse" zu fordern. Er wolle so nicht "nur Geringverdiener" entlasten, sondern auch "die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen". Kam nicht gut an.

Das merkte auch die Bundespartei, kurz vor der Wahl wurde aus dem Konrad-Adenauer-Haus der Satz durchgestochen, "das Saarland ist verloren". Und er ist richtig, zumindest aus Sicht der CDU. Deren Balken blieb am frühen Sonntagabend bei 27,5 Prozent stehen, das wäre ein Minus von 13,2 Prozentpunkten. Das schlechteste Ergebnis seit 1955.

Während es im Saarland lange darum ging, ob die SPD den Wechsel schafft, schauten die kleinen Parteien vor allem zu. Bis zuletzt kämpften sie an der Fünf-Prozent-Hürde, und nicht alle haben es drübergeschafft.

Die AfD kommt in den ersten Prognosen auf 5,5 Prozent, sie hätten damit 0,7 Prozentpunkte verloren. Und das obwohl die Partei so zerstritten ist, dass sie keine eigene Landesliste aufgestellt hat, sie war nur über die Wahlkreislisten wählbar. Obwohl der Verfassungsschutz sie als rechtsextremistischen Verdachtsfall beobachten darf.

Wieder im Saarbrücker Landtag sind wohl die Grünen, sie kamen in ersten Prognosen auf sechs Prozent. Deren Spitzenkandidatin Lisa Becker hat - vor allem seit Beginn des Krieges in der Ukraine - für den Ausbau der erneuerbaren Energien geworben. Aber im Saarland erinnern sich viele auch noch an die vergangene Bundestagswahl, bei der die Partei ohne Landesliste antreten musste, da stehen die Grünen nicht nur für Klimaschutz, sondern vor allem für einen internen Machtkampf.

Die FDP und ihre Spitzenkandidatin Angelika Hießerich-Peter wollten nach zehn Jahren wieder in den Landtag einziehen - am frühen Sonntagabend sah es so aus, als hätten sie es wieder nicht geschafft. 4,8 Prozent. Damit bestätigt sich, was sich im Wahlkampf angedeutet hatte, dass es im Industrieland Saarland so wenig liberales Milieu gibt, dass auch ein Mitregieren in Berlin nicht half.

Und nicht zuletzt ist da die Linke und ihre Spitzenkandidatin Barbara Spaniol. Die hätte im Wahlkampf gerne über die gestiegene Kinderarmut im Land gesprochen, wurde aber doch nur nach den interen Streitigkeiten gefragt, nach dem Austritt von Oskar Lafontaine. Der dürfte entscheidende Stimmen gekostet haben, die Linke wäre mit nur 2,5 Prozent in den ersten Prognosen nicht mehr im neuen Landtag vertreten.

Und so ist die größte Herausforderung für Anke Rehlinger, eine Regierung zu bilden. Am frühen Sonntagabend würde es für die SPD für eine absolute Mehrheit reichen, 26 Sitze bräuchte die SPD, 26 hat sie. Ansonsten wäre auch eine Koalition mit den Grünen möglich - oder mit der CDU. Mal wieder. Allerdings hatte Rehlinger bereits gesagt, sie wolle vor allem eine stabile Regierung bilden, und wie stark ist eine CDU, die so stark verloren hat? Kann sich Tobias Hans bei diesem Ergebnis halten? Wenn nicht, an wen schickt sie die Gesprächseinladung? Und so werden die nächsten Tage vor allem eines: spannend.