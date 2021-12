Radikale Gegner der Corona-Maßnahmen sollen in einer Chatgruppe geplant haben, den sächsischen Ministerpräsidenten zu töten. Die Polizei hat Ermittlungen gegen fünf Beschuldigte wegen des Verdachts einer schweren staatsgefährdenden Straftat aufgenommen.

Nach Drohungen gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) in einer Telegram-Chatgruppe läuft seit den frühen Morgenstunden ein Polizeieinsatz. Es würden fünf Objekte in Dresden und eines in der nahe gelegenen Kleinstadt Heidenau durchsucht, wie ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) Sachsen auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung mitteilte. Bei den Objekten handele es sich um fünf Wohnungen und eine Arbeitsstätte. Ermittelt werde gegen fünf Beschuldigte wegen des Verdachts einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Bei den Durchsuchungen haben die Beamten Teile von Waffen und Armbrüsten gefunden.

An den Durchsuchungsmaßnahmen sind 140 Beamte laut Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) beteiligt gewesen. Seit einer Woche seien die Durchsuchungen vorbereitet worden. "Heute gab es den großen Schlag", sagte Wöller. "Ich bin sehr dankbar, dass aufmerksam und akribisch hier im Landeskriminalamt auch für unsere Sicherheit und ihre Sicherheit gearbeitet wird."

Im Kommunikationsdienst Telegram waren laut einem Bericht des ZDF-Magazins Frontal von vor einer Woche Morddrohungen gegen den sächsischen Ministerpräsidenten aufgetaucht, unter anderem im Zusammenhang mit der Diskussion über eine Corona-Impfpflicht. Ein Gruppenmitglied soll in einer Audionachricht behauptet haben, es habe sich bewaffnet und Munition parat. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und das LKA Sachsen hatten danach Ermittlungen aufgenommen.

Das LKA hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, konkret gehe es um eine Telegram-Chat-Gruppe mit dem Namen "Dresden Offlinevernetzung". Es habe "in ihrer Kommunikation und in Gesprächen bei heimlich und auch teils offen gefilmten Treffen im Großraum Dresden Äußerungen zu Mordplänen" bezüglich Kretschmer und weiteren Vertretern der Landesregierung gegeben.

Telegram ist zum zentralen Forum militanter Corona-Leugner geworden

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte die Bundesregierung zu einem harten Vorgehen gegen Telegram auf. Der Dienst Telegram mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist in Deutschland nach Einschätzung der Behörden zum zentralen Forum militanter Corona-Leugner geworden. Söder sagte der Augsburger Allgemeinen (Mittwoch), Telegram sei einer der zentralen Transportwege für Hass und Hetze im Internet. "Zunächst muss man Telegram die klare Aufforderung machen, Hass und Hetze zu beseitigen und es auch rechtlich verbindlich festlegen", sagte er. Sollte der Dienst sich nicht bereiterklären, dabei zu helfen, gebe es auch Möglichkeiten ihn zu blockieren.

Betrachtet man Telegram als ein soziales Netzwerk, unterliegt es den strengen Vorschriften des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, und das Unternehmen wäre damit verpflichtet, problematische Inhalte selbst zu löschen. Telegram selbst sieht sich dagegen als Nachrichtendienst.

Die Morddrohungen hatten bei Politikern für Empörung gesorgt. Kretschmer selbst hatte betont: "Wir müssen mit allen juristischen Mitteln gegen solch eine Entgrenzung vorgehen. Menschen, die öffentliche Ämter haben, sollen keine Angst haben müssen, ihre Meinung zu sagen und ihre Arbeit zu machen."

Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, forderte einen besseren Schutz für Kommunalpolitiker vor radikalen Gegnern der Corona-Politik. Der Polizeischutz, den Bundes- und Landespolitiker erhielten, müsse bei entsprechender Gefährdungslage auch für Kommunalpolitiker gelten, sagte er der Rheinischen Post. Landsberg forderte insbesondere eine intensivere Beobachtung der Querdenker durch den Verfassungsschutz.