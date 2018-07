24. Juli 2018, 16:59 Uhr SZ-Podcast "Auf den Punkt" So gefährlich sind die Reichsbürger

Im Verfassungsschutzbericht 2017 sorgt unter anderem die sogenannte Reichsbürgerszene für Aufsehen. Wie gefährlich diese Menschen sind, analysiert Ronen Steinke im Podcast.

Wegen des Streits der Unions-Parteien hat Horst Seehofer den Verfassungsschutzbericht 2017 erst an diesem Dienstag vorgestellt - zusammen mit Hans-Georg Maaßen, dem Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz. Das Fazit: "All unsere Geschäftsbereiche boomen", so Maaßen. Neben der Bedrohung durch islamistische Gefährder, ging es um Extremismus von Links und Rechts sowie die sogenannten Reichsbürger. Im Podcast erklärt Ronen Steinke aus dem Hauptstadtbüro der SZ, wie gefährlich diese Szene ist und wie sie sich mit der Rechtsextremisten mischt.

Weitere Themen: Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Fixierung psychisch Kranker, Brände in der Nähe von Athen, Israel schießt syrisches Kampfjet ab.

