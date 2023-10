In den letzten Jahren ist Ägypten immer wieder als Vermittler zwischen Israel und der Hamas aufgetreten. Gelingt das wieder? Dann könnte das Land im Krieg in Nahost eine entscheidende Rolle spielen. Der SZ-Nordafrika Korrespondent Bernd Dörries erklärt im Podcast, dass sich Ägypten politisch in einem Spagat befindet. Denn auf der einen Seite will der Präsident seinen politischen Einfluss ausbauen. Auf der anderen Seite werden seit Kriegsbeginn immer mehr israelfeindliche Stimmen in der Region laut.