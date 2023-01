Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den SPD-Politiker Boris Pistorius zum neuen Bundesverteidigungsminister ernannt. Im Schloss Bellevue in Berlin erhielt der bisherige niedersächsische Innenminister seine Urkunde. Nach der Zeremonie fährt der 62-Jährige nun zum Bundestag, wo er in Kürze vereidigt wird.

Kurz vor seiner Ernennung erhielt Pistorius' Vorgängerin Christine Lambrecht vom Bundespräsidenten ihre Entlassungsurkunde. Sie hatte am Montag nach nur etwas mehr als einem Jahr und einem Monat im Amt ihren Rücktritt erklärt.

Lambrecht hinterlässt Pistorius eine ganze Reihe von Baustellen - während Russland noch immer Krieg gegen die Ukraine führt. So steht die Modernisierung der Bundeswehr unter anderem mit Hilfe des 100 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögens noch am Anfang. Die Aufrüstung hatte Kanzler Olaf Scholz nach dem russischen Einmarsch im Februar vergangenen Jahres verkündet.

Unklar ist auch, wie es mit den Waffenlieferungen an die Ukraine weitergeht. Nach der Entscheidung zur Lieferung von Schützenpanzern vom Typ Marder geht es nun um eine mögliche Unterstützung mit Leopard-Kampfpanzern. Die Bundesregierung ist dazu offenbar inzwischen bereit, wenn die USA ebenfalls Kampfpanzer abgeben - vom Typ Abrams.

Für Pistorius stehen ereignisreiche Stunden und Tage an: Nach der Vereidigung wird er im Bundestag vereidigt. Anschließend empfängt der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, den neuen Verteidigungsminister mit militärischen Ehren im Bendlerblock. Wenig später trifft wichtiger Besuch ein: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin kommt nach Berlin. Gegen 11 Uhr wollen er und Pistorius vor die Presse treten. Am Freitag treffen sich die westlichen Verbündeten der Ukraine auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz, um über weitere Waffen- und Panzerlieferungen zu sprechen.