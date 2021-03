Kim Jong-un bei einem Besuch in Hanoi, Vietnam.

Von Thomas Hahn, Seoul

Der Mittwoch war ein Tag des Charmes für Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Zumindest sah es für die Leserinnen und Leser des Arbeiterpartei-Organs Rodong Sinmun so aus. Das Blatt berichtete von einer "bahnbrechenden Zeremonie" zum Auftakt eines Bauprojekts für 10 000 neue Wohnungen in Pjöngjang. "Stürmische Hurra-Rufe" hätten Kim empfangen, der "alle Partei- und Staatsangelegenheiten mit dem absoluten und bedingungslosen Dienst für das Volk in Einklang gebracht" habe.