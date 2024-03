Osterbotschaft: Scholz bekräftigt Unterstützung für die Ukraine. Der Bundeskanzler warnt in seiner Videobotschaft zu Ostern vor Sehnsucht nach Frieden um jeden Preis. "Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung. Frieden ohne Gerechtigkeit gibt es nicht." Indirekt distanzierte er sich damit von Überlegungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Mützenich, den Krieg in der Ukraine zunächst einzufrieren und dann zu einer Friedenslösung zu kommen. Zum Artikel

Friedensbewegung: Ostermärsche in vielen deutschen Städten

Corona-Pandemie: Analyse der RKI-Protokolle. NDR, WDR und SZ haben alle 2065 Seiten gesichtet, die das Robert-Koch-Institut herausgegeben hat. Die Dokumente geben Einblicke in die Diskussionen der Behörde, die in der Pandemie wissenschaftliche Erkenntnisse zusammentragen sollte, um die Regierung zu beraten. Manche Passagen in den Protokollen werfen allerdings durchaus Fragen auf, und die größte Brisanz steckt wohl in dem, was alles nicht zu lesen ist: Umfangreich wurde vom RKI geschwärzt. Zum Artikel (SZ Plus)

Pandemie-Politik: Die Aufarbeitung der Corona-Zeit ist aus Sicht der Politik vor allem eines: heikel. Doch nun scheint sich die Stimmung zu drehen

Papst verzichtet auf Teilnahme an Karfreitagsprozession. Um seine Gesundheit zu schonen, werde das Oberhaupt der katholischen Kirche die Karfreitagsprozession von seinem Wohnsitz im Vatikan aus verfolgen, teilte der Vatikan wenige Minuten vor Beginn mit. Franziskus ist seit mehreren Monaten gesundheitlich angeschlagen. Zum Artikel

Netanjahu gibt sich als unbeugsamer Kriegsführer. Die internationale Kritik an Israel wächst. Doch weder der außen- noch der innenpolitische Druck scheinen beim Premierminister etwas zu bewirken. Netanjahu hat die Frage von Krieg und Frieden auf gefährliche Weise mit dem eigenen politischen Überleben verknüpft. Wie wahrscheinlich ist eine Lösung des Nahostkonflikts mit ihm? Zur Analyse (SZ Plus)

Krieg in Nahost: Netanjahu schickt Delegationen zu Gesprächen nach Katar und Ägypten

EXKLUSIV ADAC-Präsident kritisiert deutsche Autohersteller. Die derzeit verfügbaren E-Autos seien "zu groß und zu teuer", sagt Christian Reinicke. Er verweist auf eine Untersuchung des ADAC, der zufolge es nur vier E-Autos unter 30 000 Euro gebe, darunter kein deutsches Fabrikat. Von Bundeskanzler Scholz fordert er ein Machtwort für den Ausbau der E-Mobilität: "Es wäre hilfreich, wenn der Kanzler das Thema priorisieren würde." Zum Interview (SZ Plus)

EU-Abgeordnete sollen von Moskau für Propaganda bezahlt worden sein. Nach Angaben des belgischen Premierministers De Croo besteht gegen mehrere Parlamentarier der Verdacht, aus Russland Geld angenommen und dafür antieuropäische und antiukrainische Propaganda verbreitet zu haben. Ermittlungen des belgischen und des tschechischen Geheimdienstes hätten ein von Russland finanziertes Netzwerk aufgedeckt, über das Moskau Einfluss in der EU nehmen wollte und das unter anderem ins Europäische Parlament reiche. Zum Artikel (SZ Plus)

Finnland will Recht auf Asyl einschränken. Die Regierung in Helsinki will Migration aus Russland verhindern und plant ein sogenanntes Ausnahmegesetz, das den Grenzbehörden weitreichende Befugnisse einräumen soll, Asylsuchende kategorisch an der Grenze abzuweisen. Das Vorhaben ist umstritten. Experten zufolge würde ein solches Gesetz der finnischen Verfassung und mehreren internationalen Abkommen zuwiderlaufen. Zum Artikel

Von Montag an darf legal Cannabis konsumiert werden. Für die Umsetzung des Gesetzes blieb kaum Zeit, zum Start könnte es daher noch etwas ruckeln. Georg Wurth, Geschäftsführer des Deutschen Hanfverbands, sagt, man könne am 1. April hinsichtlich der Herkunft von Cannabis von "100 Prozent Schwarzmarkt" ausgehen. Als weitere Quelle bis zum Sommer bleibt der Eigenanbau. Viele Interessenten seien dabei, sich Samen zu bestellen und anzupflanzen, sagt Wurth. Zum Artikel

Topspiel in der Fußball-Bundesliga: Bayern gegen BVB ohne Neuer, mit Kane. Ohne Neuer muss der FC Bayern das Topspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Borussia Dortmund bestreiten. Der Nationaltorwart wird nicht rechtzeitig zur Partie gegen Borussia Dortmund fit. Stürmer Kane ist dagegen einsatzbereit. Auch Coman kehrt nach einer Verletzung in den Kader zurück. Zum Artikel

Interview mit TV-Experte Didi Hamann: "Ich habe überhaupt nichts gegen Tuchel!" (SZ Plus)

Ralf Rangnick: Ein neuer Name auf der Münchner Trainerliste (SZ Plus)

Fußball: Xabi Alonso will Trainer von Bayer Leverkusen bleiben (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Polen: Präsident Duda legt Veto gegen Gesetz zur "Pille danach" ein

Abstimmung: Am Sonntag sind Kommunalwahlen in der Türkei

Änderungen: Vom 1. April an gelten neue Regeln beim Elterngeld (SZ Plus)