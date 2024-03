Papst Franziskus hat am Abend kurzfristig auf die Teilnahme am traditionellen Kreuzweg an Karfreitag in Rom verzichtet. Um seine Gesundheit mit Blick auf den Gottesdienst der Osternacht am Samstag und auf die Messe am Ostersonntag zu schonen, werde das Oberhaupt der katholischen Kirche die "Via Crucis" am Kolosseum von seinem Wohnsitz im Vatikan aus verfolgen, teilte der Vatikan wenige Minuten vor Beginn der Kreuzwegandacht an dem antiken Amphitheater am Freitagabend mit.