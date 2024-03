Im Nahen Osten prallen in diesen Tagen Wunsch und Wirklichkeit wieder mit Wucht aufeinander. Von den Ostermarschierern in deutschen Städten bis zu den Kirchenführern erschallen die Rufe nach Frieden im Heiligen Land. Politiker weltweit fordern zumindest eine Waffenpause. Doch vom Gefechtslärm der Schlachtfelder, die sich von Gaza bis hinein nach Libanon und Syrien erstrecken, werden all diese Aufrufe übertönt. Viele Fäden in der Hand hält dabei ein Mann, der die Frage von Krieg und Frieden auf gefährliche Weise verknüpft hat mit dem eigenen politischen Überleben: Benjamin Netanjahu.

Der israelische Premier steht dabei innen- und außenpolitisch unter maximalem Druck. Als Regierungschef gilt er seinen Landsleuten weiterhin als Hauptverantwortlicher für das Sicherheitsversagen beim Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres. Für die kriegerische Reaktion aber werden ihm von der internationalen Gemeinschaft nun zunehmend Hürden in den Weg gestellt. Der UN-Sicherheitsrat hat zu Wochenbeginn per Resolution eine sofortige Waffenruhe gefordert. Die amerikanischen Verbündeten unter US-Präsident Joe Biden kritisieren immer offener seinen Kriegskurs. Und der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat am Donnerstag im laufenden Völkermord-Verfahren Israel erneut aufgefordert, mehr humanitäre Hilfe für die von einer Hungersnot bedrohten 2,2 Millionen Bewohner in den Gazastreifen zu lassen. Israel droht international die Isolation. Doch auf Netanjahu macht das keinen sichtbaren Eindruck.

Im Gegenteil: Er nutzt den Druck von außen, um sich im Innern als unbeugsamer Kriegsführer zu präsentieren, der nach der Katastrophe vom 7. Oktober Israels Sicherheitsinteressen nun nicht nur gegen die Feinde, sondern notfalls auch gegen die Verbündeten verteidigt. So macht er sich immun gegen alle Einflussversuche - angefangen vom Druck in den Verhandlungen für ein neues Abkommen zur Freilassung der israelischen Geiseln bis hin zu den Plänen für den Tag danach in Gaza und für eine langfristige Friedensregelung im Nahen Osten.

Seine Umfragewerte sind abgesackt, doch eine Mehrheit ist für den Krieg

Netanjahu, der Israel insgesamt schon 16 Jahre lang regiert, war immer schon mehr fintenreicher Machtpolitiker als verantwortungsvoller Staatenlenker oder auch Ideologe. Er würde seinen aktuellen Kurs nicht wählen, wenn er darin nicht eine Chance zum Machterhalt witterte. Seine Zustimmungswerte sind dramatisch eingebrochen, eine baldige Neuwahl würde er mit seinem Likud wohl deutlich verlieren. Doch solange es Krieg gibt, kann er alle Rufe nach Neuwahlen abwehren. Und auch wenn er selbst keine Mehrheit mehr hinter sich hat - die Mehrheit der Israelis ist immer noch für eine Fortsetzung des Kriegs bis zu dem von ihm versprochenen "absoluten Sieg" über die Hamas. Notfalls, so zeigen es die Umfragen, würden sie dem Regierungschef sogar in einen weiteren Krieg folgen gegen die libanesische Hisbollah, die an Israels Nordgrenze ständige Gefahr bewirkt.

Die innenpolitische Absicherung seiner Macht erfordert von Netanjahu jedoch einen Balanceakt mit stetig wachsender Absturzgefahr. Schon im Koalitionsvertrag vor 15 Monaten hat er sich erpressbar gemacht von seinen rechtsextremen und religiösen Partnern. In Kriegszeiten nimmt das dramatische Formen an. Die Rechten drängen ihn zum rücksichtslosen Kampf um Gaza bis hin zur Forderung, den palästinensischen Küstenstreifen wieder mit israelischen Siedlern zu bevölkern. Bei Zugeständnissen, zum Beispiel in den Geisel-Verhandlungen, drohen sie ein ums andere Mal mit dem Rückzug aus der Regierung.

Auch für Ultraorthodoxe gilt nun die Wehrpflicht

Leichter hatte es Netanjahu da in den vergangenen Kriegsmonaten mit den beiden ultraorthodoxen Koalitionspartnern. Doch nun hat das oberste Gericht mit einer am Donnerstag erlassenen einstweiligen Verfügung auch hier eine Art Sprengsatz ins Koalitionsgefüge geworfen. Weil die Richter Netanjahus auf Zeitgewinn ausgelegten Tricksereien einen Riegel vorschoben, sind ultraorthodoxe Religionsschüler vom 1. April, also von diesem Montag an, nicht mehr von der Wehrpflicht befreit. Für eine Verlängerung der seit Staatsgründung geltenden gesetzlichen Ausnahmeregelung konnte Netanjahu selbst in seiner eigenen Likud-Partei keine stabile Mehrheit organisieren. Nun drohen die Religiösen mit dem Regierungsbruch.

Wie lange Netanjahu diesem Druck noch standhalten kann, ist ungewiss. Klar ist jedoch, dass alle Pläne für eine langfristige Friedensregelung in Nahost - wenn überhaupt - erst nach dem Ende der Ära Netanjahu Hoffnung auf Erfolg entfalten können. Die internationale Gemeinschaft hat dabei begrenzte Einflussmöglichkeiten. Nur die Israelis selbst können den Machtspielen ihres Premiers ein Ende bereiten.