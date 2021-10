Von Nadja Tausche

Was heute wichtig ist

FC Bayern scheidet aus DFB-Pokal aus. Borussia Mönchengladbach fügt den Münchnern die höchste Pokalniederlage ihrer Geschichte zu. Die machen zu viele Fehler und verlieren schließlich mit 5:0. Sportvorstand Salihamidzic spricht von einem "kollektiven Blackout". Zum Artikel

Massive Häufung der Kinder-Atemwegserkrankung RSV. Immer mehr Kinder infizieren sich mit dem hochansteckenden Respiratorischen Synzytial-Virus. Manche Kliniken kommen bereits an ihre Belastungsgrenze. "Wir haben seit September in Deutschland, ja in ganz Europa, eine wahnsinnige RSV-Infektionswelle", sagt Reinhard Berner, Chefarzt der Unikinderklinik in Dresden. Sie fange dieses Jahr früher an. Außerdem seien mehr Altersgruppen als sonst erfasst. Grund dafür ist die ausgefallene RSV-Saison im vergangenen Jahr. Zum Artikel (SZ Plus)

Exklusiv: Spahn weist Nüßlein-Aussagen von sich. Der Ex-CSU-Politiker Nüßlein will vom Gesundheitsminister um Vermittlerdienste gebeten worden sein. Angeblich habe Spahn ihm 30 Millionen FFP2-Masken angeboten, "die von China aus direkt nach Südamerika geliefert werden könnten". Das Gesundheitsministerium stellt die Sache genau andersherum dar. Nicht Spahn sei auf Nüßlein zugegangen. Vielmehr habe dieser sich "in Telefonaten selbst als Vermittler angeboten". Weder Spahn noch andere Vertreter des Ministeriums hätten jemals Abgeordnete "aktiv um Unterstützung beim Weiterverkauf gebeten". Zum Artikel

VW-Betriebsratschefin setzt sich gegen Konzernchef Diess durch. Der Volkswagen-Chef wird nun doch an der Betriebsversammlung Anfang November in Wolfsburg teilnehmen. Er verschiebe eine eigentlich für kommende Woche geplante Reise in die USA. Die neue Betriebsratsvorsitzende Cavallo hatte zuvor das Fernbleiben des Konzernchefs von der Unternehmensversammlung öffentlich kritisiert. Es ist das erste Treffen nach fast zwei Jahren Corona-Pause. Zum Artikel

Sudan: Putschisten ziehen Botschafter ab. Betroffen sind die diplomatischen Vertretungen bei der EU in Brüssel, in den USA, China, Frankreich, Katar und Genf. US-Außenminister Blinken bringt in einem Telefonat mit mit der sudanesischen Außenministerin al-Mahdi eine mögliche Unterstützung seines Landes ins Spiel. General Abdel Fattah al-Burhan hatte Anfang der Woche die Entmachtung der zivilen Regierung verkündet und verhängte einen Ausnahmezustand. Zum Artikel

Steuerskandal: Sparda-Banker unter Cum-Ex-Verdacht. Die Sparda-Bank Berlin soll an Aktiengeschäften zulasten des Fiskus beteiligt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Köln geht dem Verdacht nach, dass sich das Geldhaus in den Jahren 2008 bis 2011 an Cum-Ex-Geschäften beteiligt hat: Die Bank habe sich als eine Art Parkplatz für die mutmaßlich kriminellen Deals anderer Institute missbrauchen und dafür kräftig bezahlen lassen. Zum Artikel (SZ Plus)

Alec Baldwin: Polizei findet nach tödlichem Unfall weitere Patronen am Set. Die Ermittler haben bei der Durchsuchung des Drehorts 600 Beweismittel-Stücke sichergestellt, darunter drei Waffen und etwa 500 Schuss Munition. Das Projektil, das Kamerafrau Hutchins am Filmset von "Rust" getötet hat, war offenbar eine am Set verbotene Bleikugel. Ob Baldwin angeklagt werde, sei noch nicht entschieden. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Nach der Bundestagswahl

CSU wirft Ampel-Parteien stilloses Verhalten vor. Die Christsozialen lernen die Härten der Opposition kennen. Mit der Forderung nach einem Bundestagsvize blitzen sie ab, auch bei der Sitzordnung sieht es finster für sie aus: Weder FDP noch die Union wollen neben der AfD sitzen, nun zeichnet sich ab, dass sich die FDP durchsetzen wird. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hält das Verhalten der künftigen Koalitionspartner für "keinen guten Stil". Zum Artikel

"Ampel"-Spitzen liefern sich Schaulaufen bei der Gewerkschaft. Das Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP verlangt der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie besonders heftige Anpassungen ab. In ihren Branchen wird sich mit der angestrebten Klimaneutralität Grundlegendes ändern Den Arbeitnehmervertretern verkaufen die möglichen Koalitionspartner das aber als Chance. Zum Artikel

Bester Dinge

I like to move it. Lemurenaffen haben Rhythmus im Blut, haben Forscher herausgefunden. Sie können sogar drei verschiedenen Tempi unterscheiden. So ein gemeinsamer Lemuren-Takt würde auch uns Menschen guttun. Zum Artikel