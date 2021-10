Sudan:Putschisten ziehen Botschafter ab

Betroffen sind die diplomatischen Vertretungen bei der EU in Brüssel, in den USA, China, Frankreich, Katar und Genf. US-Außenminister Blinken hat dem Land Hilfe nach einer Rückkehr zu einer verfassungsgemäßen Regierung angeboten.

Kurz nach dem Militärputsch im Sudan hat die Armeeführung Berichten zufolge den Botschafter des Landes bei der Europäischen Union und fünf weitere Diplomaten von ihren Aufgaben entbunden. Abgesetzt wurden demnach neben dem Botschafter bei der EU in Brüssel auch jene in den USA, China, Frankreich und Katar sowie der Leiter der sudanesischen Mission in Genf. Das berichteten das sudanesische Staatsfernsehen und der TV-Kanal Al-Arabiya in der Nacht zum Donnerstag.

US-Außenminister Antony Blinken hat mit der sudanesischen Außenministerin Mariam Sadik al-Mahdi eine mögliche Unterstützung der USA nach dem Militärputsch in dem nordafrikanischen Land erörtert. Er habe in einem Telefonat mit Al-Mahdi besprochen, wie die Vereinigten Staaten den Wunsch des sudanesischen Volkes nach einer Rückkehr zu einem von Zivilisten geführten Übergang zur Demokratie am besten unterstützen können, teilte Blinken auf Twitter mit.

Er verurteile die Machtübernahme des sudanesischen Militärs und die Verhaftung der zivilen Regierung. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Nid Price, bestätigte, dass Blinken die Hilfe der Regierung in Washington für einen zivilen Übergang im Einklang mit der sudanesischen Verfassungserklärung diskutiert habe.

Das Militär hatte am Montag nach wachsender Zuspitzung der politischen Lage die Macht in dem ostafrikanischen Land mit rund 44 Millionen Einwohnern übernommen. General Abdel Fattah al-Burhan verkündete die Entmachtung der zivilen Regierungsmitglieder und verhängte einen Ausnahmezustand.

Die Botschafter Deutschlands und anderer Länder forderten daraufhin die Wiedereinsetzung des entmachteten Ministerpräsidenten. Man erkenne Abdullah Hamduk weiterhin als Regierungschef an und verlange ein Treffen mit ihm, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der EU-Delegation sowie der Botschaften Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, der USA und anderer Länder am Mittwoch. Zudem wurde die sofortige Freilassung rechtswidrig festgesetzter Minister und Vertreter der Zivilgesellschaft gefordert.

Die Afrikanische Union suspendierte die Mitgliedschaft des Landes, bis die entmachtete Übergangsregierung unter ziviler Führung wiederhergestellt ist. Die Weltbank setzte ihre Zahlungen an den Sudan vorerst aus - ebenso wie die USA, die inzwischen den nicht dringend benötigten Mitarbeitern ihrer Botschaft in Khartum genehmigt haben, das Land zu verlassen.

Der Sudan war fast 30 Jahre lang von Omar al-Baschir regiert worden. Im April 2019 wurde der Langzeit-Machthaber dann nach Massenprotesten und einem Militärputsch aus dem Amt getrieben. Daraufhin einigten sich das Militär und die zivile Opposition auf eine gemeinsame Übergangsregierung, die den Weg zu Wahlen ebnen sollte. Es folgten zahlreiche Reformen, wodurch sich das ölreiche, aber verarmte Land aus einer jahrzehntelangen Isolation befreien konnte. Durch den Putsch droht nun der Verlust dieser hart erkämpften Errungenschaften, wogegen breite Teile der Bevölkerung vehement Widerstand leisten.