I like to move it

Von Fabian Thomas

Manchmal sagen Filme Dinge voraus, die wahr werden. Als 2005 der Animations-Film "Madagascar" erschien, liebten die Zuschauer besonders die Szene, in der Lemuraffe King Julien auf einem Ast steht, das Lied "I like to move it" von Reel2Reel singt und dabei durch besonders exzessive Tanzbewegungen auffällt.

Wie es der Zufall will, fanden Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Psycholinguistik nun heraus, dass die Indri-Lemuren, die wie alle Lemuren auf Madagaskar beheimatet sind, tatsächlich Rhythmusgefühl besitzen. In den Gesängen der Indris (klingen wie das Quietschen eines Luftballons, aus dem man langsam die Luft heraus lässt) identifizierten die Forscher drei Arten von Rhythmus. Einen 1:1-Rhythmus (Zeitintervalle zwischen den Tönen gleich lang), einen 1:2 Rhythmus (zweites Zeitintervall doppelt so lang) und einen "Ritardando"-Rhythmus, bei dem das Tempo stetig abnimmt. Eine kleine Sensation: Außer dem Menschen konnte noch keiner Säugetierart nachgewiesen werden, dass sie verschiedene Rhythmen unterscheiden kann.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Die Forscher spekulieren nun, ob sich unser Rhythmusgefühl möglicherweise schon vor Millionen vor Jahren zu entwickeln begann. Damals, als Menschen und Indris noch gemeinsame Vorfahren hatten. Schade nur, dass Menschen mittlerweile deutlich mehr als drei Rhythmen unterscheiden. Wie schön wäre eine Welt, die noch immer im Gleichtakt schwingen würde - zumindest emotional. Wenn Opa an Silvester bedingt von zu vielen Schnäpsen aus dem Takt gerät, würde man zwar unterschiedliche Rhythmen klatschen, doch im Herzen bliebe man im Gleichklang - ein Gefühl von Fremdscham käme erst gar nicht auf. Der jüngst zum Jugendwort des Jahres erkorene Begriff "cringe" könnte gleich wieder in der Mottenkiste verschwinden.

Mehr gute Nachrichten lesen Sie hier.