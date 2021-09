SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Philipp Saul

Bundestagswahl

Söder: Trendwende muss am Wochenende kommen. Bayerns Ministerpräsident dürfte damit auf das zweite Triell der Kanzlerkandidaten am Sonntag anspielen. Für die verbleibenden zwei Wochen vor der Wahl hofft er auf bessere Umfragewerte. Die Union könne nur gemeinsam gewinnen. "Es kommt jetzt nicht auf Stilnoten an. Wir müssen uns alle unterhaken." Zum Artikel

Umfrage: CSU fällt im Bayerntrend. Wäre schon jetzt Bundestagswahl, würden sich nur 28 Prozent der Bürgerinnen und Bürger im Freistaat für die CSU entscheiden - das ist ein Verlust von acht Prozentpunkten im Vergleich zum Juli. Im Aufwind ist die SPD, sie käme auf 18 Prozent. Zum Artikel

Interview: "Man macht aus einem Söder natürlich keinen Aiwanger". Politikwissenschaftlerin Ursula Münch über Modernisierungsängste in der CSU, die Rolle der Freien Wähler und warum das "Bierdimpflhafte" zurückkehren könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles rund um den Wahl-O-Mat. In 38 Klicks zur Wahlempfehlung - ganz so einfach ist es nicht beim Wahl-O-Mat. Wie er funktioniert, welche Schwächen er hat und welche Alternativen es gibt. Zum Artikel

Was wichtig ist

Gesundheitsämter können Kontakte von Infizierten kaum noch nachverfolgen. "Bei einer hohen Zahl von positiv Getesteten ohne gleichzeitigen Lockdown haben die Menschen häufig so viele Kontakte, dass eine grundsätzliche und umfängliche Nachverfolgung nicht mehr zu leisten ist", sagt Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Weltärztebund-Präsident Montgomery spricht sich für verschärfte Corona-Maßnahmen aus. Chile will schon bald Kinder von sechs Jahren an impfen. Zum Artikel

Blinken besucht Luftwaffenstützpunkt Ramstein. In Rheinland-Pfalz bedankt sich der US-Außenminister bei amerikanischen Diplomaten und Soldaten, die das Rückgrat der Rettungsbrücke für Menschen aus Kabul bildeten. Bundesaußenminister Maas bemüht sich erkennbar um einen möglichst harmonischen gemeinsamen Auftritt mit Blinken. Für beide geht es um Schadensbegrenzung in den bilateralen Beziehungen nach dem US-Alleingang beim Abzug aus Afghanistan. Zum Artikel

Vor einem Jahr hat das Flüchtlingslager Moria gebrannt. Noch immer leben etwa 3500 Menschen in einem Übergangscamp auf der griechischen Insel Lesbos. Die schlechten Zustände dort sollen wohl auch weitere Migranten abschrecken. Zum Artikel

Dritter Sieg unter Flick: DFB-Team gewinnt gegen Island. Beim 4:0-Sieg genügt der deutschen Elf ein beherrschter, energiesparender Auftritt. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick bewährt sich als gut abgestimmtes Ensemble. Die Tore erzielen Gnabry, Rüdiger, Sané und Werner. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Geht ein Pferd ins Solarium. Die Polizeidirektion Hannover hat für ihre Einsatzpferde eine Sonnenbank installiert. Allerdings nicht als Bräunungsmaßnahme. Zum Artikel