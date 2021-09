Die Gesundheitsämter in Deutschland können derzeit nicht mehr alle Kontaktpersonen von Infizierten nachverfolgen. "Bei einer hohen Zahl von positiv Getesteten ohne gleichzeitigen Lockdown haben die Menschen häufig so viele Kontakte, dass eine grundsätzliche und umfängliche Nachverfolgung nicht mehr zu leisten ist", sagt die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD), Ute Teichert, der Rheinische Post. (09.09.2021)

Chile will schon bald Kinder ab sechs Jahren impfen

In Chile sollen künftig schon Kinder ab sechs Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden. Am Montag kommender Woche laufe die Impfkampagne für Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren an, sagte Gesundheitsminister Enrique Paris am Mittwoch bei einem Besuch in der Stadt Arica im Norden des Landes. Die Kinder sollen mit dem Impfstoff CoronaVac des chinesischen Pharmakonzerns Sinovac geimpft werden. Anfang der Woche hatte das Institut für öffentliche Gesundheit dem Vakzin eine Notfallzulassung für Kinder ab sechs Jahren erteilt.

Chile gehört zu den Ländern mit dem höchsten Anteil an Geimpften an der Bevölkerung. Über 86 Prozent der Chilenen sind bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Bei der Impfkampagne in Chile kam vor allem der chinesische Impfstoff CoronaVac zum Einsatz.

Am Montag hatte Kuba als erstes Land in Lateinamerika mit der Impfung von Kindern im Alter zwischen zwei und elf Jahren gegen das Coronavirus begonnen. Auf der sozialistischen Karibikinsel wird das dort entwickelte Präparat Soberana 02 verwendet. Kuba verfügt zwar über viel Erfahrung bei der Entwicklung von Impfstoffen, allerdings wurden die Studienergebnisse zu den kubanischen Vakzinen bislang nicht unabhängig geprüft. (09.09.2021)

Ärztebund-Präsident Montgomery für verschärfte Corona-Maßnahmen

Im Kampf gegen die vierte Pandemie-Welle hat sich der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, für eine Verschärfung von Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Es werde kaum reichen, die Impfquote durch mobile Angebote zu erhöhen. "Um die vierte Welle zu brechen, bevor sie dramatisch wird, sollte man jetzt bundesweit überall dort, wo es möglich ist, eine 2G-Regel einführen", sagte Montgomery der Funke Mediengruppe. Zugang hätten dann jeweils nur noch Geimpfte und Genesene. Dort, wo es nicht praktikabel wäre, Ungeimpfte auszuschließen, wie etwa im Öffentlichen Nahverkehr, müsse dann zumindest eine strengere 3G-Regel gelten. "Ungeimpfte müssten dann einen aktuellen PCR-Tests vorweisen. Ein einfacher Schnelltest dürfte nicht mehr ausreichen", sagte Montgomery. Eine solche erweiterte 2G-Regel könne der nötige Anreiz sein, sich impfen zu lassen. (09.09.2021)

Kliniken für einheitliche Regeln zu Einschätzung der Corona-Lage

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, hat sich für eine einheitliche Festlegung kritischer Marken zur Einschätzung der Corona-Lage ausgesprochen, die regional angepasst werden können. "Wir sollten bundesweit gültige Schwellenwerte für die drei zentralen Faktoren - Infektionsinzidenz, Hospitalisierungsinzidenz und Belegung der Intensivkapazitäten - definieren", sagte Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Der Schwellenwert hängt aber dann von den regionalen Besonderheiten ab, wie Krankenhauskapazitäten, Impfquote und Ähnliches."

Der Bundestag hatte am Dienstag eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Die Länder sollen danach künftig weitgehend vor Ort festlegen können, ab wann strengere Alltagsbeschränkungen nötig werden. "Wesentlicher Maßstab" für zu ergreifende Maßnahmen soll insbesondere die Zahl aufgenommener Corona-Patienten in den Kliniken je 100 000 Einwohner in sieben Tagen sein. Berücksichtigt werden sollen aber auch "weitere Indikatoren". Genannt werden die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen, verfügbare Intensivkapazitäten und die Zahl der Geimpften. Die Länder sollen dann festlegen können, wo kritische Schwellenwerte liegen. (09.09.2021)

Spahn ruft deutschlandweite Impfwoche aus

Um mehr Menschen in Deutschland zu einer Corona-Impfung zu bewegen, rufen Bund und Länder von Montag an eine "gemeinsame Impfwoche" aus. Damit sollten - zusammen auch mit Kommunen und Verbänden - die bisherigen Anstrengungen gebündelt und mehr Angebote gemacht werden, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Vormittag. Er sprach von "vielen kreativen Ideen". Die in seinen Augen zu niedrige Impfquote erklärte Spahn so: An Informationen über die Corona-Impfungen habe es nicht gemangelt, daran "kam eigentlich niemand vorbei". Allerdings habe es offenbar manchmal an Gelegenheiten gefehlt.

Spahn und Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI) wiederholten ihren Appell, sich impfen zu lassen. Das sei wichtig, um sich selbst zu schützen und auch Menschen, die sich nicht impfen lassen können - zum Beispiel Kinder. "Die Zahl der Ungeimpften ist noch zu groß", sagte Spahn. Wenn sie nicht deutlich steige, könne die vierte Welle im Herbst "einen fulminanten Verlauf nehmen", warnte Wieler. Noch hätten das die Deutschen selbst in der Hand.

Wer sich nicht impfen lasse, werde sich mit Sars-CoV-2 infizieren und womöglich schwer erkranken, sagte Wieler. Laut Spahn waren mehr als 90 Prozent der Covid-19-Patienten, die derzeit auf einer Intensivstation lägen, nicht geimpft; die Rate der Infektionen von Ungeimpften sei 10 bis 14 Mal so hoch wie die der Geimpften.

Am Morgen lobte Spahn die Impfkampagnen in Bremen, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und Schleswig-Holstein, in denen die Quote bei den Erstimpfungen laut Statistischem Bundesamt bei über 70 Prozent liegt. "Wenn wir Impfquoten wie in diesen Ländern in ganz (Deutschland) erreichen, wird es ein sicherer Winter für uns alle", twitterte der CDU-Politiker. Spahn hatte am Sonntag am Rande eines Treffens der Gesundheitsminister der G-20-Staaten gesagt, um sicher durch die nächsten Monate zu kommen, brauche es noch gut fünf Millionen Impfungen in Deutschland. (08.09.2021)

Stufenplan mit Beschränkungen für Ungeimpfte in Österreich, 3-G-Regel in der Schweiz

In Österreich wird es künftig bei einer steigenden Belegung der Intensivstationen Einschränkungen für Ungeimpfte geben. Die konservativ-grüne Bundesregierung habe gemeinsam mit den Länderchefs einen Stufenplan erstellt, sagte Kanzler Sebastian Kurz. Ab einer Auslastung von 15 Prozent der Intensivplätze, was etwa einer Belegung von 300 Betten entspricht, soll etwa für Clubs und Bars eine 2-G-Regel gelten, also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene - anstelle wie bisher die 3-G-Regel (Geimpfte, Genesene und negativ Getestete), sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Für Geimpfte solle es aber keine Einschränkungen geben. "Was wir im Moment erleben, ist eine Pandemie der Ungeimpften", sagte Kurz.

Zugleich kündigte die Schweizer Regierung an, angesichts der angespannten Lage auf den Intensivstationen neue Einschränkungen zur Virus-Bekämpfung einzuführen. Von Montag an müssen Besucher von Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Veranstaltungen ein Zertifikat vorlegen, das eine Impfung, eine überstandene Erkrankung oder ein negatives Testergebnis belegt. Diese 3-G-Regel ist ist befristet bis zum 24. Januar 2022. Im Hinblick auf die Herbstferien will die Regierung zudem schärfere Einreisebestimmungen erlassen. So sollen nicht genesene und ungeimpfte Reisende aus allen Ländern einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. (08.09.2021)

Inzidenzwert in Deutschland sinkt erneut

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist erneut leicht gesunken. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochmorgen liegt sie bei 82,7 - am Vortag hatte der Wert 83,8 betragen, vor einer Woche bei 75,7. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 13 565 Corona-Neuinfektionen.

Die Inzidenz der Neuinfektionen war bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen. Künftig sollen daneben weitere Werte wie die Zahl der Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI in seinem Lagebericht am Dienstag mit 1,69 an (Montag 1,64). Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Weltweit die meisten Infizierten und Covid-19-Toten in den USA

In den USA melden die Gesundheitsbehörden mindestens 289 557 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Mindestens 1835 Menschen starben mit oder an dem Virus. Das ergibt eine Zählung der Nachrichtenagentur Reuters auf Basis offizieller Daten. Insgesamt haben sich damit seit Ausbruch der Pandemie im Dezember 2019 mehr als 40,47 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Toten beträgt insgesamt 651 760. Die USA verzeichnen weltweit die höchsten Infektions- und Totenzahlen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Klinik-Belegung wird künftig entscheidend

Die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken soll künftig die wesentliche Messlatte zur Beurteilung der Pandemielage sein. Das sieht eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes vor, die der Bundestag am Dienstag beschlossen hat. Dies soll die bisherige Orientierung an den Infektionszahlen ablösen, die angesichts der Impfungen als nicht mehr so aussagekräftig gelten. Neben der Situation in den Krankenhäusern sollen aber auch "weitere Indikatoren" berücksichtigt werden: Genannt werden die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen, verfügbare Intensivkapazitäten und die Zahl der Geimpften. Die Länder sollen dann jeweils festlegen können, wo kritische Schwellen liegen, ab denen weitergehende Alltagsbeschränkungen greifen.

Außerdem sollen Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen für die Zeit der Krise vom Arbeitgeber gefragt werden können, ob sie geimpft sind. Der Bundesrat soll den Neuregelungen in einer Sondersitzung am Freitag noch zustimmen. (07.09.2021)

Schleswig-Holstein schafft Maskenpflicht ab - sofern 3G gilt

Schleswig-Holstein will die Maskenpflicht bei Veranstaltungen, beim Sport und in der Gastronomie abschaffen. Dort greift das sogenannte 3-G-Prinzip, wonach nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zugang erhalten. "Überall da, wo 3G in Schleswig-Holstein eingehalten werden kann, gelten in Zukunft keinerlei Beschränkungen mehr", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach einer Kabinettssitzung.

Die Landesregierung aus CDU, Grünen und FDP will damit zum 20. September einen klaren Kurswechsel vollziehen. Sie setzt künftig auf die sogenannte 3-G-Regel. Nach den Plänen gibt es dann bei Veranstaltungen, im Kino, beim Sport oder in der Gastronomie keine Kapazitätsbeschränkungen mehr. Überall dort, wo die 3-G-Regel nicht praktikabel sei wie im Einzelhandel oder im öffentlichen Nahverkehr bleibe es bei den bestehenden Regeln, sagte Günther. (07.09.2021)