Die Kindergrundsicherung soll vor allem verschiedene Sozialleistungen für Kinder bündeln. Zum Beispiel das Kindergeld, das Bürgergeld und die Beiträge für Sport- und Kulturveranstaltungen. So soll es für Eltern einfacher und unbürokratischer werden, diese Hilfen auch in Anspruch zu nehmen. Ämter sollen außerdem Familien proaktiv über ihre Ansprüche informieren.

Aber die Koalition streitet seit Januar darüber, wie viel Geld sie für die Kindergrundsicherung ausgeben will. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen hat zwölf Milliarden Euro veranschlagt, Finanzminister Christian Lindner (FDP) in seinem Haushaltsentwurf aber nur zwei Milliarden Euro vorgesehen. Von zwölf auf zwei Milliarden - was bleibt da noch von dem Reformprojekt? "Nicht viel", sagt Roland Preuß, Redakteur im SZ-Parlamentsbüro in Berlin. Er erklärt in dieser Folge, worum es bei dem Streit geht.

Weitere Nachrichten: Sparkurs beim Bundeshaushalt, EU eröffnet Strafverfolgungszentrum.

