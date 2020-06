Was wichtig ist

Trump unterzeichnet Dekret für Polizei-Reformen. Nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd sollen sich einige Dinge bei der US-Polizei ändern. Unter anderem sollen Beamte den Würgegriff nur noch in für sie lebensbedrohlichen Situationen anwenden dürfen. Trumps Kritikern reichen die Maßnahmen allerdings bei Weitem nicht aus. Die Details

Philipp Amthor verlässt Amri-Untersuchungsausschuss. Nach Lobbyismus-Vorwürfen und Kritik an seiner Person zieht sich der CDU-Abgeordnete aus dem U-Ausschuss des Bundestags zurück. Es geht vor allem um seine Verbindung zum ehemaligen Chef des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, der dort als Zeuge befragt werden soll. Mehr dazu

Eskalation zwischen Indien und China. Bei einem Zusammenstoß von Truppen beider Länder im umstrittenen Grenzgebiet im Himalaja werden mindestens 20 Soldaten getötet. Es ist der schwerste Vorfall zwischen den Atommächten seit vier Jahrzehnten. Zum Bericht. Es ist höchste Zeit, dass der indische Premier Narendra Modi und Chinas Staatschef Xi Jinping das Gespräch suchen, kommentiert Arne Perras.

FC Bayern ist Meister, Paderborn steigt ab. Die Münchner holen mit einem 1:0-Sieg bei Werder Bremen den achten Liga-Titel in Serie. Zum Spielbericht von Ralf Wiegand. Der SC Paderborn steigt ab, der 1. FC Union Berlin hält dagegen die Klasse. Freiburg besiegt Hertha BSC, auch Gladbach überzeugt. Die Spiele im Überblick

EXKLUSIV Ihren Traumlehrer finden Jugendliche im Internet. Eine Studie zeigt: Viele Jugendliche finden Online-Videos hilfreicher als den Unterricht im Klassenzimmer. Die Schule reagiert darauf bisher zu wenig. Befragt wurden 2000 Schüler mit einem Durchschnittsalter von 17 Jahren - eine Übersicht mit Grafiken von Bernd Kramer.

Fall Madeleine McCann: Verdächtiger beantragt Haftentlassung. Christian B. will den Rest seiner bis 2021 dauernden Freiheitsstrafe zur Bewährung aussetzen lassen. Sein Antrag ist im Prinzip möglich - sorgt aber für neue Verwirrung. Der Verdächtige sitzt derzeit eine Strafe wegen Drogenhandels in der JVA Kiel ab. Von Peter Burghardt

Das Wichtigste zum Coronavirus

Hoffnung für schwer kranke Corona-Patienten. Forscher in England haben nach eigenen Angaben erstmals Belege für die positive Auswirkung eines Medikaments auf die Überlebensrate von Corona-Patienten gefunden. Das Steroid Dexamethason habe die Sterblichkeit schwer kranker Patienten um bis zu ein Drittel verringert, teilen die Forscher mit. Von Werner Bartens

Einlass nur mit Corona-Warn-App? Wirte und Ladenbesitzer könnten die neue Anwendung womöglich zur Pflicht machen, so die Befürchtung. Die Bundestagsfraktion der Grünen hat einen Gesetzentwurf beschlossen, der dies unterbinden soll. Niemand dürfe benachteiligt werden. Von Wolfgang Janisch

Berlin stuft Türkei als Risikogebiet ein. Die Bundesregierung hat eine Liste veröffentlicht, auf der, neben 130 anderen Ländern, auch die Türkei sowie Ägypten, Thailand und Marokko stehen. Wer von dort aus nach Deutschland einreist, muss damit rechnen, in eine 14-tägige Quarantäne zu müssen. Mehr Infos

SZ PLUS Was Masken wirklich bringen. Immer mehr Studien beschäftigen sich damit, ob Infektionen durch das Bedecken von Mund und Nase verhindert werden können. Wie wahrscheinlich ist es, dass Masken weiter zum Alltag gehören? Christina Kunkel berichtet.

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Merkel spricht mit Ministerpräsidenten. Am Mittwoch treffen die Kanzlerin und die Regierungschefs der Bundesländer in Berlin zusammen - nach vielen Treffen per Video- und Telefon zum ersten Mal wieder persönlich. Besprochen werden soll unter anderem das weitere Vorgehen in der Corona-Krise.

Gespräche der Nato-Verteidigungsminister. Generalsekretär Stoltenberg will die US-Pläne für einen Teilabzug von Truppen aus Deutschland bei den Gesprächen mit den Verteidigungsministern der Bündnisstaaten diskutieren. Das Thema sei für die ganze Allianz relevant, sagt er. Von Matthias Kolb

Europäisches Parlament debattiert über künftige Beziehung zu Großbritannien. Zu einer Debatte über die Brexit-Verhandlungen und die künftigen Beziehungen zu London soll EU-Kommissionschefin von der Leyen im Plenum in Brüssel sprechen. Der britische Premier Johnson wird sein Land zum Jahresende um jeden Preis aus der EU herauslösen, kommentiert Alexander Mühlauer.

Treffen der Innenminister von Bund und Ländern. Thüringen hat in diesem Jahr den Vorsitz der Innenministerkonferenz, die bis Freitag läuft. Es geht unter anderem um die Bekämpfung von Extremismus, die Folgen der Corona-Pandemie und eine Verlängerung des Abschiebestopps nach Syrien.

Entscheidung über Fortsetzung von Champions und Europa League. Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union Uefa berät in Nyon den weiteren Terminplan nach der Corona-Krise. Aller Voraussicht nach werden in der Champions League und Europa League Blitzturniere mit den Spielen ab dem Viertelfinale vergeben.

Frühstücksflocke

Links! Rechts! Jump! Jump! Jump! Die Färinger haben das mit der Corona-Pandemie vorbildlich hinbekommen. Die Grenzen allerdings waren bis zuletzt auch auf den Färöern zu. Doch die Bewohner, bekannt für ihre kreative Tourismuswerbung, haben sich auch diesmal etwas einfallen lassen: Lesen Sie hier ein Gespräch mit einer ferngesteuerten Reiseführerin. Von Kai Strittmatter, Kopenhagen