Wer nach Großbritannien einreist, zum Beispiel per Fähre nach Dover, muss zunächst zwei Wochen in Quarantäne.

Wer von diesem Montag an nach Großbritannien einreist, muss sich nach der Ankunft in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Damit soll eine zweite Welle von Coronavirus-Infektionen verhindert werden. "Wir alle möchten so schnell wie möglich wieder zur Normalität zurückkehren. Aber das kann nicht auf Kosten von Menschenleben gehen", teilte Innenministerin Priti Patel mit. Die Maßnahme gilt für Reisende, die Flugzeug, Bahn oder Fähre nutzen.

Die neuen Vorschriften treffen bei Unternehmen aus der Reisebranche auf heftige Kritik. Vor allem Fluggesellschaften gehen auf die Barrikaden. Selbst in der konservativen Regierungspartei von Premierminister Boris Johnson gibt es erheblichen Unmut über die Regelung. Ein Regierungssprecher bestätigte, dass es Überlegungen gibt, die Quarantänepflicht für einzelne Reiseziele aufzuheben.

Einreisende müssen nun an der Grenze ihre Adress- und Kontaktdaten hinterlassen. Wer sich nicht an die 14-tägige Pflicht zur Selbstisolation hält, muss mit einem hohen Bußgeld rechnen. Die Quarantänepflicht gilt für alle Einreisenden, ungeachtet ihrer Staatsbürgerschaft. Ausgenommen sind nur wenige Berufsgruppen wie Lastwagenfahrer, medizinisches Personal und Erntehelfer sowie Reisende aus Irland, der Isle of Man und den Kanalinseln.

Wut auf Bolsonaro wächst

Tausende Menschen haben in zahlreichen Städten Brasiliens gegen die Politik des Präsidenten Jair Bolsonaro und gegen Rassismus demonstriert. Bolsonaro droht mit einem Rückzug seines Landes aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Allein in der bevölkerungsreichsten Stadt São Paulo kamen am Sonntag nach Schätzung der Militärpolizei rund 3000 Demonstranten bei einem Aufmarsch für Demokratie und gegen Rassismus zusammen. Dazu hatten organisierte Fußballfans der vier großen Clubs der Stadt, soziale und schwarze Bewegungen aufgerufen.

Sicherheitskräfte setzten Tränengas und, nach Angaben von Amnesty International, auch Gummigeschosse ein. Einige Teilnehmer sollen versucht haben, in Richtung einer kleinen Pro-Bolsonaro-Demonstration zu laufen. Die Menschenrechtsorganisation warf der Militärpolizei vor, sie habe die Menschen von den Straßen vertreiben wollen.

In Rio de Janeiro kam es ebenfalls zu getrennten Demonstrationen beider Lager und einer hohen Präsenz der Sicherheitskräfte. Eine Teilnehmerin des Anti-Bolsonaro-Protests berichtete von mehreren Festnahmen und einer angespannten Stimmung, nachdem sich die Familie eines Zwölfjährigen, der vor kurzem bei einem Einsatz der Militärpolizei in einer Favela ums Leben gekommen war, der Demo anschloss. Auch in der Hauptstadt Brasília sowie in anderen großen Städten wie Belo Horizonte, Salvador und Manaus gab es Proteste.

Brasilien hat nach Daten der Johns-Hopkins-Universität in den USA weltweit die zweitmeisten Corona-Infektionen und die drittmeisten Todesfälle zu beklagen.

Über die WHO sagte Bolsonaro am Sonntag dem Sender CNN Brasil: "Die USA sind schon ausgetreten. Entweder die WHO arbeitet ohne ideologische Voreingenommenheit oder wir sind auch draußen." Während die Vereinigten Staaten allerdings einer der größten Geldgeber der UN-Sonderorganisation gewesen sind, hat Brasilien einem Bericht der Zeitung Folha de S. Paulo zufolge bereits 2019 aufgehört, Beiträge zu zahlen. Demnach stehen 33 Millionen US-Dollar aus. "Wir brauchen keine Leute von außerhalb, die uns Tipps bei der Gesundheit hier geben", so Bolsonaro.

Indiens Infektionszahl übersteigt die Italiens

Indien meldet einen Anstieg der festgestellten Infektionen auf mehr als 236 000. Allein am Freitag wurden mehr als 9800 neue Fälle gemeldet, ein weiterer Rekordanstieg für einen einzelnen Tag. Vor allem in ländlichen Gebieten kam es zuletzt zu einem Anstieg der Infektionszahlen. Dorthin waren Hunderttausende Wanderarbeiter zurückgekehrt, die nach Einführung des Lockdowns Ende März praktisch von einem Tag auf den anderen ihre Arbeitsplätze in den großen Städten verloren hatten. Indien überholt damit das Land Italien und liegt weltweit auf Rang sechs hinter den USA, Brasilien, Russland, Großbritannien und Spanien.

Die offiziell angegebene Totenzahl in Indien liegt mit 6642 allerdings relativ niedrig. Die Rate der wieder Genesenen wurde mit etwa 48 Prozent angegeben. Die Regierung von Ministerpräsident Narendra Modi will die seit März geltenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens ab Montag lockern. Dann dürfen Einkaufszentren, Restaurants und Gebetsstätten wieder öffnen.

Ausbrüche in Spanien weitgehend unter Kontrolle

Spanien hat die aktuelle Corona-Ausbruchswelle inzwischen weitgehend unter Kontrolle. Das sagt zumindest Fernando Simón, Direktor des Koordinationszentrums für medizinische Notfälle beim Gesundheitsministerium in Madrid.

Die Zahl der Neuinfektionen sei niedrig, die Zahl der Patienten auf Intensivstationen sinke und es werde weiter massiv auf Sars-CoV-2 getestet, zitierte die Nachrichtenagentur Europa Press Simón am Freitag. Inzwischen stellten eher importierte Infektionsfälle ein Risiko dar, so der Experte. Deshalb sei es wichtig, die Kontrollen bei der Einreise "so gut wie möglich" vorzunehmen. Dies dürfte vor allem ab dem 1. Juli relevant werden, wenn Europas wichtigstes Urlaubsland wieder ausländische Touristen einreisen lassen will.

Anfang April zum Höhepunkt der Pandemiewelle in Spanien wurden mehr als 900 Tote pro Tag im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 registriert. Mit mehr als 27 000 Toten und rund 241 000 Infektionsfällen ist Spanien bisher eines der am schwersten betroffenen Länder und hatte besonders einschneidende Gegenmaßnahmen ergriffen. Inzwischen befindet sich das Land in einer Phase der Öffnung.