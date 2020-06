Die Färinger haben das mit der Corona-Pandemie vorbildhaft hinbekommen. Haben ein Testlabor für Lachszucht frühzeitig umgewandelt in eines für Covid-19. Das Ergebnis: nur 187 Corona-Fälle, null Tote - und seit dem 23. April keine einzige gemeldete Infektion mehr auf den Inseln, die ein autonomer Teil des Königreichs Dänemark sind. Die Grenzen allerdings waren bis zuletzt auch auf den Färöern zu. 2019 noch kamen 130 000 Touristen auf 50 000 Inselbewohner und 80 000 Schafe. In diesem Jahr liegt der Tourismus darnieder.

Doch die Färinger, bekannt für ihre kreative Tourismuswerbung, haben sich auch diesmal etwas einfallen lassen: Sie haben lebensechte Reiseführer zum Teil eines virtuellen Spiels gemacht. Menschen aus aller Welt können ihren leibhaftigen Guide vom Sofa aus per Handy oder Tablet live zu echten Wasserfällen und spektakulären Klippen dirigieren. Wer schon immer mal einen Menschen auf einer fernen Insel im Nordatlantik fernsteuern wollte - Links! Rechts! Renne! Spring! - der hat am Mittwoch um 19 Uhr noch einmal die Chance, denn da findet die letzte "Remote Tourism"-Tour auf den Färöern statt. Kristina Sandberg Joensen ist eine der Führerinnen, die sich seit Mitte April fernsteuern ließen.

SZ: Wie viele Flieger landen denn im Moment auf den Färöern?

Kristina Sandberg Joensen: Während der Corona-Krise gab es nur mehr drei Flüge die Woche von und nach Kopenhagen. Nun sollen es langsam wieder mehr werden: nach Dänemark, nach Island. Aber die Pandemie hat uns schwer getroffen. Viele arbeiten im Tourismussektor, vor allem die Jungen. Es wurde vielen gekündigt.

Sie selbst haben zehn Jahre in Südeuropa gelebt, bevor Sie zurückkehrten auf die Färöer. Haben sich die Inseln sehr verändert in diesen zehn Jahren?

Ja, sehr. Als ich die Färöer verließ, konntest du die Restaurants an einer Hand abzählen. Viel hat sich getan, vor allem wegen des wachsenden Tourismus. Du merkst das überall, nicht nur in der Hauptstadt, auch auf der Insel Vágar, auf der ich aufgewachsen bin. Das heißt auch, dass die Färöer den jungen Leuten, von denen früher viele die Inseln verließen, heute mehr zu bieten haben.

Haben Sie sich freiwillig gemeldet für das "Remote Tourism"-Spiel?

Man hat mich gefragt, und ich habe Ja gesagt (lacht). Ich weiß nicht, ob man mich eine Freiwillige nennen kann.

Dass Sie dabei ferngesteuert werden, hat Sie nicht gestört?

Nein. Die Idee ist genial. Ich arbeite allerdings normalerweise im Büro, und das hat mich schon Überwindung gekostet: Es schauen ja bei jeder Tour Tausende Leute zu.

Welchen Ort haben Sie denn bei Ihrer ersten Tour erkundet?

Detailansicht öffnen Mit dem Smartphone oder Tablet können verhinderte Urlauber die Reiseführerin zu festgelegten Zeiten über die Inseln dirigieren. (Foto: Kirstin Vang/Visit Faroe Islands)

Das war Gásadalur, ein sehr kleiner Ort, da leben nur zwölf Leute. Die haben erst 2006 eine Straße bekommen, davor musste man über einen Berg klettern. Wir studieren die Orte genau, besuchen sie vorher. Wir reden immer viel während der Stunde.

Und wie lief es dann?

Gut, mir fiel ein Stein vom Herzen. Den Zuschauern hat es gefallen, viele meldeten sich aus der Quarantäne, in Kopenhagen oder New York. Gásadalur ist berühmt für seine Wasserfälle, dort ging die Tour los. Manche Leute aber hatten sich erst während des Streamings zugeschaltet und die Wasserfälle verpasst. Am Ende hatten wir dann noch vier Minuten Zeit, und die Leute bettelten, wir sollten die Wasserfälle noch einmal zeigen. Also rannten wir zurück - und wir schafften es tatsächlich! Das gab viele Herzen auf Facebook.

Aber das passierte dann ohne Fernsteuerung, oder?

Ja, das war ein Notfall (lacht). Ich kann ja nicht wirklich kommunizieren mit den Leuten an der Fernbedienung. Wir tragen eine Kamera auf dem Kopf und bekommen die Befehle ins Ohr übermittelt. Aber ich versuche, die Leute ein wenig zu beeinflussen. Ich sage zum Beispiel: 'Wenn wir hier links abbiegen, dann kommen wir zu den Wasserfällen.' Normalerweise drücken sie dann auch auf den linken Knopf.

Mussten Sie Gemeinheiten erleben? Leute, die wollten, dass Sie eine Klippe runterspringen?

Ach ja, solche sind immer dabei. Es gab schon einige, die wollten, dass wir ins Meer springen.

Springen Sie dann?

Detailansicht öffnen Der "Jump"-Knopf ist zu verlockend. Eine Kollegin von Kristina Sandberg Joensen musste einmal eine Minute lang dauerhüpfen. (Foto: Kirstin Vang/Visit Faroe Islands)

Nein. An dem Punkt sagen wir: Hier geht es nicht mehr weiter.

Drücken die Leute oft auf den Jump-Knopf?

Manche. Meine Kollegin hatte einen, der sie eine ganze Minute auf- und abhüpfen ließ. Ein anderer hat sie vor ein Ladenfenster geführt und ließ sie dort auf- und abspringen, zum Amüsement der Leute im Laden drin.

Es gab nicht nur Touren zu Fuß.

Ich habe auch eine im Hubschrauber gemacht. Leider war das Signal nicht stark genug, um live zu senden die ganze Zeit. Das war Pech, weil es wunderschön war. Ich habe auch eine der Pferdetouren mitgemacht. Ich habe das Pferd allerdings nicht geritten - ich bin hinterhergerannt, das war ganz schön anstrengend.

Mussten Sie dem Reiter die Befehle zurufen?

Nein, der hatte auch einen Knopf im Ohr. Aber er war ein Neuling, also musste einer hinterherlaufen für den Fall, dass etwas mit der Ausrüstung schiefläuft. Das war eine harte Stunde.

Keine Touristen, das schmerzt - aber ganz ehrlich: Macht das die Inseln nicht auch schöner?

Wir wissen, das wird der ruhigste Sommer für viele Jahre werden. Viele Färinger, die ich kenne, freuen sich total darauf, diesen Sommer hier auf den Inseln zu verbringen und die Natur zu genießen.