Fall Madeleine McCann:Verdächtiger beantragt Haftentlassung

Man kann nur ahnen, wie es den Eltern von Madeleine McCann geht in diesen Tagen. Vor 13 Jahren verschwand ihre damals dreijährige Tochter aus einer Ferienanlage in Praia da Luz im Süden Portugals. Und seit zwei Wochen jagt plötzlich eine Meldung aus Norddeutschland die nächste. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt hatten öffentlich gemacht, dass ein 43-jähriger Deutscher im Verdacht stehe, die kleine Engländerin ermordet zu haben - obwohl es offenbar keine Beweise gibt. Nun aber gibt es wieder verwirrende Nachrichten im Fall McCann.

Der Verdächtige sitzt derzeit in der JVA Kiel, wegen Drogenhandels auf Sylt. Jetzt wurde auch offiziell bekannt, dass er beantragt habe, den Rest seiner bis 2021 dauernden Freiheitsstrafe zur Bewährung auszusetzen. Das ist nach zwei Dritteln der Haftzeit im Prinzip möglich. Die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Kiel allerdings findet, "dass sie örtlich nicht zuständig ist", heißt es in ihrer Mitteilung. Sie gebe die Sache an die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Braunschweig zurück.

Dort war Christian B. 2016 wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden, er hatte die Strafe dann zwischen 2017 und 2018 in der JVA Wolfenbüttel abgesessen. Nun soll sich das Braunschweiger Landgericht also um den Antrag des in Kiel Inhaftierten kümmern, ihn vorzeitig aus der Haft wegen der Rauschgiftsache zu entlassen. Eine Sprecherin des Landgerichts Braunschweig war zunächst überrascht, als sie auf SZ-Anfrage davon erfuhr. Dann sagte sie, das Schriftstück sei per Fax eingegangen, man werde nach Akteneinsicht entscheiden.

Gleichzeitig müssen der Bundesgerichtshof und der Europäische Gerichtshof im Rahmen einer Revision darüber befinden, ob B. wegen Vergewaltigung einer Amerikanerin in Portugal sieben Jahre ins Gefängnis muss. Dazu war er Ende 2019 ebenfalls in Braunschweig verurteilt worden, aber das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Und mit Fällen anderer Vermisster wird B. auch in Zusammenhang gebracht, ohne Beweise.

"Einmal mehr unsere Leben zerrissen"

In England sorgen die Winkelzüge für entsprechende Aufregung. Außerdem bestätigte der Braunschweiger Staatsanwalt Hans Christian Wolters, dass sich seine Behörde mit der Familie McCann in Verbindung gesetzt habe: "Wir haben den Eltern noch einmal geschrieben." In englischen Medien hieß es, die deutschen Ermittler hätten dabei erwähnt, dass sie konkrete Hinweise besäßen, dass Madeleine McCann tot sei. Wolters bestätigte den Inhalt des Schreibens nicht, wobei er kürzlich gesagt hatte, dass er persönlich glaube, dass das Mädchen nicht mehr am Leben sei. Welche Indizien außer Handynummern, Fotos von Fahrzeugen und Häusern sowie Chat- und Zeugenhinweisen genau das sind, ist unklar.

Kate und Garry McCann geben auf ihrer Website dies bekannt: Die weitverbreitete Nachricht, dass sie einen Brief von den deutschen Behörden bekommen hätten, wonach es Anhaltspunkte oder Beweise dafür gebe, dass Madeleine tot sei, "ist falsch." Wie so viele substanzlose Storys, so das Ehepaar McCann, "hat das Freunden und Familie unnötige Angst gebracht und einmal mehr unsere Leben zerrissen".