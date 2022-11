Von Carina Seeburg

Bund und Länder stehen vor harten Verhandlungen im Kanzleramt - es geht um viel Geld für Energie, Geflüchtete und den Nahverkehr. Im Zentrum der Gespräche dürfte dabei vor allem die geplante Gaspreisbremse stehen.

Die zuständige Expertenkommission hatte die Einführung der Preisbremse, die Bürger und Unternehmen in der Krise finanziell entlasten soll, für März kommenden Jahres vorgeschlagen. Vorher soll der Staat per Einmalzahlung die Dezember-Abschlagsrechnungen übernehmen. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer wollen allerdings, dass alles deutlich schneller geht und fordern die Einführung bereits im Januar. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat im Vorfeld des Treffens Entgegenkommen signalisiert.

Trotz der Annäherung gibt es noch viele strittige Punkte, insbesondere bei der Finanzierung. Denn wie die Kosten für den 200 Milliarden starken Rettungsschirm verteilt werden sollen, wie hoch die Hilfen des Bundes für die Unterbringung von Geflüchteten ausfallen und wer das geplante 49-Euro-Ticket finanziert, ist noch nicht geklärt.

Der Druck zur Einigung nimmt zu

Beide Seiten mahnten im Vorfeld eine Einigung an. Beim vorangegangenen Treffen Anfang Oktober waren Bund und Länder ohne Ergebnisse auseinander gegangen. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sieht die Bundesregierung nun in der Pflicht, bei den noch offenen Punkten auf die Länder zuzugehen. Aber auch der Druck auf die Länderchefs, zu einer Einigung zu kommen, nimmt zu.

"Wir erwarten von den Ministerpräsidenten, dass die Länder ihren Widerstand gegen ihren Anteil an der Finanzierung des dritten Entlastungspakets endlich aufgeben", sagte FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer der Deutschen Presse-Agentur. Die Länder taktierten und entzögen sich trotz hoher Steuereinnahmen ihrer Verantwortung - während Bürger und Unternehmen dringend auf Entlastungen angewiesen seien.

In vielen Bereichen sind sich Bund und Länder seit einer ergebnislosen Ministerpräsidentenkonferenz vor einem Monat bereits entgegengekommen, folgende Streitpunkte sind jedoch noch offen und stehen heute auf der Agenda des Bund-Länder-Gipfels:

Konzept für Gaspreisbremse und Entlastung bei den Strompreisen

Aus den Ländern wächst der Druck auf die Ampelkoalition, die angekündigte Gaspreisbremse, die Teil des 200 Milliarden Euro starken Entlastungsschirms ist, schneller einzuführen als bisher geplant. Eine Expertenkommission hat die Einführung der Preisbremse für März 2023 vorgeschlagen, bis dahin sollen Bürger und Unternehmen dadurch entlastet werden, dass der Staat die Abschlagsrechnungen im Dezember übernimmt. Die Bundesregierung will außerdem den Strompreis für Privathaushalte ab Anfang kommenden Jahres bei 40 Cent pro Kilowattstunde deckeln. Dies soll der Beschlussvorlage zufolge für ein Grundkontingent von 80 Prozent des Jahresverbrauchs gelten.

Geht es nach den Länderchefs, soll die Preisbremse allerdings schon im Januar kommen, denn sie fürchten eine "Winterlücke" zwischen der Übernahme der Abschlagszahlung im Dezember und dem Start der Gaspreisbremse im März. Besonders kleine und mittlere Unternehmen könnten demnach angesichts der drastisch gestiegenen Energiepreise in Schwierigkeiten geraten.

In diesem Punkt hat die Bundesregierung bereits eingelenkt: Die Gaspreisbremse soll nach Auffassung von Kanzler Scholz bereits im Februar und damit einen Monat früher greifen als von der Expertenkommission empfohlen. Das geht aus der Beschlussvorschlag des Kanzleramts für die Ministerpräsidentenkonferenz hervor. "Die Gaspreisbremse wird wie von den Expertinnen und Experten vorgeschlagen, zum 1. März 2023 eingeführt. Eine Rückwirkung zum 1. Februar 2023 wird angestrebt", heißt es dazu in dem Papier.

Die Zeit dränge, "wir müssen wirklich jetzt Klarheit schaffen", sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) vor den Gesprächen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Nachmittag. Es klaffe in der Beschlussvorlage nicht nur eine Lücke im Januar, in dem die Menschen keine Entlastungen bekommen, sagte der CDU-Politiker, es fehle auch Ausgleich in anderen Bereichen. So mahnte Wüst Gerechtigkeit für Menschen mit Öl- und Holzpellet-Heizungen an. Auch für diese Brennstoffe gingen die Preise seit Monaten nur nach oben. "Darüber wird man sprechen müssen", sagte Wüst.

Mittel zur Versorgung von Geflüchteten

Hunderttausende Menschen sind vor dem Krieg aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Die Länder verlangen daher, dass der Bund seine Zusage aus dem Frühjahr einlöst, sie bei den Kosten für die Unterbringung und Betreuung stärker zu unterstützen. Umstritten war dabei bis zuletzt die Höhe der Hilfen für in diesem Bereich. Die Bundesregierung will Länder und Kommunen der Beschlussvorlage zufolge nun mit insgesamt 4,25 Milliarden Euro im laufenden und im kommenden Jahr unterstützen.

Für die Aufnahme von Geflüchteten will der Bund demnach im laufenden Jahr zusätzliche 1,5 Milliarden Euro bereitstellen. Für 2023 sind Mittel in gleicher Höhe für die Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine vorgesehen. Zudem bringt der Bund ebenfalls für 2023 eine Pauschale von 1,25 Milliarden Euro ins Spiel, die Länder und Kommunen bei ihren Kosten bei der Aufnahme von Menschen aus anderen Staaten unterstützen soll. "Über die weitere Entwicklung werden Bund und Länder Ostern 2023 sprechen", heißt es in dem Entwurf.

Aus Ländersicht fällt allerdings auch der neue Vorschlag des Kanzlers zu gering aus, denn die Landesregierungen kommen ihrerseits bei Berechnungen auf Gesamtkosten von mehr als 15 Milliarden Euro für dieses und das kommende Jahr. Damit klafft zum Start der Verhandlungen noch immer eine Lücke von rund zehn Milliarden Euro zwischen den Forderungen der Länder und dem Angebot aus Berlin.

Bundesweites Ticket für Bus und Bahn - wer zahlt wie viel beim 49-Euro-Ticket?

Eigentlich besteht bereits Einigkeit, dass es ein 49-Euro-Ticket geben soll. Doch die Länder machen dauerhaft höhere Zuschüsse vom Bund zur Bedingung. Wenn der Bund nicht zu hohen Milliardenhilfen bereit sei, müssten die Länder "leider Nein zum Ticket sagen", sagte Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann der Süddeutschen Zeitung.

Kurz vor den Beratungen von Bund und Ländern haben zudem die Verkehrsverbände eine Einigung im Streit über die Finanzierung des Nahverkehrs gefordert. Auch daran hänge das geplante 49-Euro-Ticket. "Wir brauchen von den Länderchefs und der Bundesregierung jetzt endlich eine tragbare Lösung für die Gesamtfinanzierung unserer Branche", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, Oliver Wolff, am Dienstag.

Der Bund signalisierte den Ländern im Vorfeld der Konferenz, mehr Geld für den Nahverkehr zu zahlen. Die Frage ist, ob dies den Ländern ausreicht. Wie aus der Beschlussvorlage des Kanzleramts hervorgeht, will der Bund für 2022 zusätzliche Regionalisierungsmittel in Höhe von einer Milliarde Euro zahlen - die Länder hatten von diesem Jahr an 1,5 Milliarden Euro mehr gefordert.

Kanzler Scholz zeigte sich dennoch zuversichtlich. Man habe sich mit den Ländern schon fast auf ein solches "Deutschlandticket" verständigt, sagte der SPD-Politiker gestern bei einem Bürgerdialog im niedersächsischen Gifhorn. Heute sei der Tag, "an dem es dann endgültig gelingen soll".

Finanzierung der Wohngeldreform

Die Bundesregierung hat eine Wohngeldreform in die Wege geleitet, die Anfang 2023 greift. Statt 600 000 sollen künftig zwei Millionen Menschen von der Sozialleistung profitieren. Von Januar an soll der staatliche Mietzuschuss somit an 1,4 Millionen Bürger zusätzlich gezahlt und zudem um 190 Euro pro Monat angehoben werden. Außerdem soll es für alle Wohngeldbezieherinnen und -bezieher in diesem Jahr einen Heizkostenzuschuss geben.

Bisher wird das Wohngeld je zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert, doch die Länder wollen nun, da der Kreis der Berechtigten erweitert wird, nicht länger mitmachen. Sie fordern stattdessen, dass der Bund die Kosten alleine übernimmt.