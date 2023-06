Von Mirco Keilberth, Tunis

Wenige Tage nach der Verschärfung des Asylrechts sind am Sonntag EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der niederländische Premierminister Mark Rutte und seine italienische Amtskollegin Giorgia Meloni nach Tunis gereist. Bei den kurzfristig anberaumten Gesprächen mit Tunesiens Präsident Kais Saied will das Trio über eine engere Kooperation bei Migration und Wirtschaft sprechen.

Tunesien ist seit Monaten wesentliche Drehscheibe der Migranten, die per Boot über das Mittelmeer nach Italien gelangen. Nach Angaben des Innenministeriums in Rom wurden in diesem Jahr bereits 53 800 aus Tunesien kommende Migranten auf Lampedusa und Sizilien registriert, mehr als doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr. Neben Migranten aus Subsahara-Afrika verlassen auch immer mehr Tunesier ihre Heimat. Da nur sehr wenigen Tunesiern in der EU Asyl gewährt wird, dürften zukünftig fast alle Neuankommenden direkt in Italien inhaftiert und nach einem Schnellverfahren in ihre Heimat zurückgeschickt werden.

Präsident Saied hat die Zahl der Bootsflüchtlinge weiter hochgetrieben

Dem Zwölf-Millionen Einwohnerland droht wegen in diesem Jahr fälliger Rückzahlung mehrerer Kredite und der seit der Corona-Pandemie andauernden Wirtschaftskrise der Staatsbankrott. Die mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) laufenden Verhandlungen über einen neuen Kredit in Höhe von 1,9 Milliarden Dollar stocken seit Monaten, weil Präsident Kais Saied die damit verbundenen Reformen als Diktat bezeichnet. Der zunehmend autokratisch regierende Präsident hat die Tunesier nun darauf eingeschworen, die Krise alleine zu bewältigen.

Detailansicht öffnen Ohne Tunesien wird es schwierig: Giorgia Meloni war schon vor einigen Tagen bei Präsident Kais Saied. Am Sonntag ist sie mit Ursula von der Leyen und Mark Rutte erneut dort. (Foto: Chokri Mahjoub/IMAGO/ZUMA Wire)

Am Vortag des Dreier-Besuchs in Tunis hatte Saied ausgeschlossen, dass sein Land als Grenzpolizei für Europa fungiere werde: "Wir können keine Rolle erfüllen, (...) in der wir ihre Länder bewachen", sagte er in Sfax. Ohne eine enge Kooperation mit Tunesien aber wird Italien den von Premierministerin Meloni als Erfolg gefeierten neuen Umgang mit den Migranten allerdings nicht umsetzen können. Dabei war es sogar Kais Saied selbst, der mit einer hetzerischen Rede im Februar viele der ursprünglich mehr als 20 000 Migranten aus Tunesien trieb, wo sie mangels Asylgesetz ohne klaren Aufenthaltsstatus arbeiteten. Sie seien Teil einer Verschwörung gegen die arabische und islamische Kultur Nordafrikas, behauptete der ehemalige Juraprofessor.

Seither kommt es zu rassistischen Übergriffen auf die Migranten, deshalb warten viele aus Subsahara-Afrika Gekommene an der Küste zwischen den Städten Mahdia und Sfax auf eine Überfahrt nach Europa. Täglich kommt es dabei zu Unglücken, und Menschen sterben, weil die Schmuggler bis zu 40 Leute in völlig hochseeuntaugliche Boote setzen. Mehrere westafrikanische Regierungen reagierten mit Empörung auf die Behandlung ihrer Landsleute in Tunesien. Die tunesische Regierung bestreitet, dass es überhaupt zu Übergriffen gekommen sei, und wirbt nun wieder um westafrikanische Studenten, die seit mehreren Jahren visafrei in Tunesien einreisen können.

Ein Zusatzkredit aus Italien käme dem klammen Land höchst gelegen

Die politische Lage ist in Tunesien insgesamt äußerst angespannt. Mehr als 20 Politiker und Journalisten sitzen wegen Korruptionsvorwürfen in Haft, nach seinem Putsch im Juli 2021 regiert Saied de facto alleine. Um ihr Wahlversprechen umzusetzen, die Zahl der in Italien ankommenden Migranten drastisch zu reduzieren, hat Giorgia Meloni dennoch Saied und Libyens Premier Abdul Hamid Dabaiba als Partner einer Allianz gegen Menschenhändler und Migranten auserkoren. Bei ihren Blitzbesuchen in Tunis und Tripolis am vergangenen Dienstag beschlossen die drei eine baldige Konferenz mit Staaten, die an der Migrationsroute nach Europa liegen.

Um aus Tunesien ein Bollwerk gegen Migration zu machen, ist Meloni bereit, tief in die Tasche zu greifen. Für den Fall eines Abkommens zwischen Tunesien und dem IWF will Italien noch einmal 700 Millionen Euro dazulegen. Selten hat man den meist distanziert und kühl auftretenden Präsidenten so herzlich lächeln sehen wie bei dem gemeinsamen Auftritt mit der rechtsnationalen Meloni im Präsidentenpalast von Tunis-Karthago.

Said lehnt den IWF-Kredit ab, weil der von den IWF-Experten in Washington geforderte Abbau der Subventionen von Konsumgütern vor allem Arbeitnehmer des informellen Sektors in Tunesien treffen würde. Im Süden des Landes wird fast die Hälfte der Wirtschaftsleistung ohne Arbeitsverträge oder steuerliche Erfassung geleistet. Staatliche Sozialleistungen zur Abfederung steigender Benzin- und Lebensmittelpreise würden an informell Beschäftigen vorbeigehen.

Auch das ist Ziel: Tunesien soll sich nicht weiter China und Russland annähern

Die geringe Beteiligung an der von Saied initiierten Parlamentswahl und der Volksabstimmung über die von ihm persönlich geschriebenen Verfassung zeigt, dass auch der 2019 mit überwältigender Mehrheit gewählte Präsident nicht davor gefeit ist, dass es zu sozialen Unruhen kommt. Der italienische Zusatzkredit ist ein Entgegenkommen auf die auch von vielen Tunesiern geteilte Kritik an dem IWF-Programm. "Das Geld ist für die Grundversorgung und den Gesundheitssektor gedacht und kann von Tunesien in vollem Respekt für dessen Souveränität ausgegeben werden", so sagte Meloni in Tunis am vergangenen Dienstag.

Der sonntägliche Überraschungsbesuch aus Europa soll Saied außerdem von dem Versuch abbringen, künftig enger mit Peking, Riad oder Moskau zu kooperieren. Die dem Präsidenten nahestehende "Nationale Partei Tunesiens" organisiert regelmäßig Podiumsdiskussionen mit den chinesischen und russischen Botschaftern und wirbt um die Zusammenarbeit Tunesiens mit dem Brics-Staatenbund. Nach ihrer Kampagne gegen Migranten haben die tunesischen Nationalisten nun ein neues Feindbild ausgemacht: Die von westlichen Geldern finanziell geförderte tunesische Zivilgesellschaft wolle dem Land den westlichen Lebensstil diktieren und untergrabe den Versuch des Präsidenten, die Korruption der politischen Elite zu bekämpfen, verbreitete ein Sprecher der Bewegung gerade in sozialen Medien.

Damit könnten nun auch die seit dem Arabischen Frühling aktiven deutschen Stiftungen in das Visier der Behörden geraten. Die von ihnen unterstützte tunesische Zivilgesellschaft ist die letzte aktive Kontrollinstanz, um eine völligen Allmacht des Präsidenten Saied zu verhindern. Einen Tag vor ihrer Reise nach Tunis erhielt die Delegation aus Europa noch ein Druckmittel, um Saied zur Rückkehr zur Demokratie zu überzeugen. Am Samstag senkte die Ratingagentur Fitch die Bewertung von Tunesiens Kreditwürdigkeit um eine weitere Stufe auf CCC-. Die Finanzanalysten begründen ihre Bewertung mit den Verzögerungen bei den Verhandlungen Tunesiens mit dem Internationalen Währungsfonds.