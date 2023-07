EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der niederländische Premier Mark Rutte am Sonntag nach ihrer Landung in Tunis.

Die EU will mit einem Abkommens die Migration aus Afrika reduzieren. Doch Tunis steht in der Kritik: Die Behörden setzen Flüchtlinge ohne Wasser und Nahrung an den Landesgrenzen aus.

Von Mirco Keilberth, Tunis

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die italienische Premierministerin Giorgia Meloni und der niederländische Premierminister Mark Rutte sind am Sonntag nach Tunis geflogen, um mit Präsident Kais Saied ein umfangreiches Abkommen zu Migration und wirtschaftlicher Zusammenarbeit zu unterzeichnen. Sie hatten bereits bei ihrem ersten Treffen mit Saied vor vier Wochen die künftige Zusammenarbeit mit Tunesien als Meilenstein einer neuen Migrationsstrategie mit Nordafrika bezeichnet. Das unter drückenden Staatsschulden und einer jahrelangen Wirtschaftskrise leidende Zwölf-Millionen-Einwohner-Land soll einen allgemeinen Kredit in Höhe von 900 Millionen Euro und 105 Millionen Euro für die Umsetzung eines Reformpaketes erhalten.

Der Internationale Währungsfonds IWF hatte den Abbau des aufgeblähten Staatsapparates zur Vorbedingung eines Kredites in Höhe von 1,74 Milliarden Euro gemacht. Doch Kais Saied lehnt den vom IWF ebenfalls geforderten Abbau der Lebensmittelsubventionen als "ausländisches Diktat" ab. Nun kommt die EU-Delegation dem Autokraten zu Hilfe. Zusätzliche 105 Millionen Euro sollen aus Brüssel an den tunesischen Grenzschutz und die Küstenwache fließen. Im Gegenzug soll Saied nicht anerkannte Asylbewerber und vorbestrafte Tunesier zurücknehmen. Ob auch über Tunesien in die EU eingereiste Migranten aus Westafrika von Tunis zurückgenommen werden, ist anscheinend unklar.

Bei Temperaturen von mehr als 45 Grad irren offenbar 250 Migranten durch die Sahara

Doch die dramatische Lage Tausender aus der Hafenstadt Sfax vertriebener Migranten zeigt, dass Saied auch für Brüssel ein schwieriger Partner sein wird. Die Behörden hatten nach regelrechten Jagdszenen auf Dunkelhäutige in der vergangenen Woche mehrere Hundert Menschen in Busse gesetzt und ohne Wasser oder Nahrung an den Landesgrenzen ausgesetzt. Die Nationalgarde hält noch rund 150 Migranten an einem Strandabschnitt direkt an dem libyschen Grenzübergang Ras Jadir in Schach. Dort seien bereits zwei Menschen an Schwäche gestorben, berichten libysche Grenzbeamte der SZ. Noch mehr Opfer scheint es unter den an der algerischen Grenze Ausgesetzten zu geben. Bei Temperaturen von mehr als 45 Grad irren nach Aussage tunesischer Menschenrechtsaktivisten 250 Migranten durch die Sahara. 15 Tote wurden dort gefunden, bestätigen Augenzeugen aus der Stadt Tataouine.

In Tunis demonstrierten am Freitag mehrere Hundert Menschen gegen Rassismus und die brutale Behandlung der Migranten in Sfax. Nach dem Rauswurf aus ihren Wohnungen schlafen viele Migranten dort nun auf den Straßen. Von den Stränden bei Sfax waren bisher die meisten Schlepperboote nach Italien aufgebrochen.

Bei der Mehrheit der Bevölkerung kommt die von Präsident Saied im Februar gestartete Kampagne gut an. Am Freitag bezeichnete er die aus dem Ausland geschickten Geldüberweisungen an die 50 000 in Tunesien lebenden Migranten als weiteren Beweis einer Verschwörung gegen Tunesien. Fremde Mächte würden versuchen, die arabische Identität Tunesiens mithilfe der Migranten zu zerstören, so Saied. Der Besuch der EU-Delegation sei ein grandioser Tag für die in Brüssel weltweit eingeforderten Menschenrechte, spottete ein Demonstrant am Freitag über den Besuch des EU-Trios. "Tunesien wird nun von einem EU-Grenzpolizisten zu einem Gefängniswärter befördert."