Kommentar von Detlef Esslinger

Markus Söder sagt immer, sein Platz sei in Bayern, weshalb er Bilder dagegensetzen will, die ihn out of Bayern zeigen; Armin Laschet will seinen Platz in Nordrhein-Westfalen räumen, weshalb er Bilder braucht, auf denen er mitten in Nordrhein-Westfalen ist.

In einer Bild-Umfrage landete Laschet bei der Kanzlerpräferenz nun auf Rang vier: relativ klar hinter Scholz und Habeck, alle drei zusammen sehr deutlich hinter einem Wesen namens "Keiner davon"; dieses wird von gut 35 Prozent genannt. Das ist die Ausgangslage, in der Laschet an diesem Dienstag in Düsseldorf und Essen Angela Merkel empfängt.

Wenn die CDU im Winter klärt, wem sie ihren Vorsitz anvertraut - und die Union insgesamt, wem die Kanzlerkandidatur -, wird es wahrscheinlich keine Rolle spielen, welchem Aspiranten bis dahin die schönsten Bilder gelungen sein werden.

Söder dachte vielleicht, sich als solch hervorragender Krisenmanager erwiesen zu haben, dass auf dieser Grundlage auch eine brachiale Inszenierung auf Herrenchiemsee sowie eine Wanderung an der Nordsee opportun wären. Dann machte er vergangene Woche die Erfahrung: Hochmut kommt vor dem Watt.

Umgekehrt weiß Laschet, dass es für ihn nur dann einen Weg nach Berlin gibt, sofern er sich in seinem Brot-und-Butter-Amt in Nordrhein-Westfalen endlich als sicher und abgeklärt, also vertrauenswürdig, erweist. Für ihn ist daher die Zeche Zollverein in Essen eine opportune Kulisse; ruhrgebietiger geht es kaum.

Worauf man sich bei der Union, der ewigen Machtmaschine, verlassen kann: Sie wird denjenigen nominieren, der ihr die meisten Mandate und damit die größten Chancen fürs Kanzleramt verspricht. Bleibt es in der Frage nach der Kanzlerpräferenz bei 8,9 Prozent, braucht Laschet gar nicht erst anzutreten; eher würde die Union versuchen, Herrn oder Frau "Keiner davon" zu materialisieren.

Union im Nominierungs-Dilemma

Womit der Unterschied zu den Sozialdemokraten umschrieben ist: Gab es bei der SPD zwar nur einen Kandidaten, der bereitstand und fachlich fürs Kanzleramt in Frage kommt (der aber richtig), so gibt es in der Union zwar mehrere Kandidaten, die bereitstehen. Von ihnen kommt aber bislang keiner so richtig in Frage.

Das beschert ihr ein Dilemma: Es macht wenig Sinn, jetzt Laschet und/oder Söder auszurufen, weil man ja nicht absehen kann, wen der nächste Tönnies oder das nächste Test-Desaster noch ins Trudeln bringt. Es birgt aber auch ein Risiko, noch bis zum Winter zu warten. Eine Kampagne muss geplant werden, die Verlierer müssen sich sortieren und hinter dem Sieger einordnen können.

Was man aber wohl sagen kann: Wenn die Leute 2021 die Wahl haben zwischen einem Entertainer und einem Langweiler, letzterer aber im Ruf steht, sie sicher durch eine Krise zu bringen - dann wird 2021 eher die Zeit für den Langweiler sein.

Es wird auch in Deutschland die Regel gelten, die der große Entertainer Ronald Reagan einst aufgestellt hat, 1984, als er seine Rivalen fragte: "Where is the beef?", wo ist das Fleisch, die Substanz? Das dürfte auch der Grund sein, warum Friedrich Merz letztlich keine Chance haben wird; es sei denn, Laschet und Söder machen sich noch komplett unmöglich. Merz hat kein Amt, in dem er regieren könnte, er hatte nie ein Amt, er kann derzeit nur schöne Reden halten. Scholz, Habeck, Laschet oder "Keiner davon" heißt gewiss nicht, dass es auf ihn zulaufen wird.