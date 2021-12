Von Sebastian Herrmann

Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen gleicht gegenwärtig einer erschöpften Partnerschaft, deren Konflikte in aller Öffentlichkeit ausgetragen werden. Männer füllen dabei die Rolle als widerborstiger Problemfall aus, der sich den als Lösungsvorschlag getarnten Vorwürfen der Frauen verweigert. Die Kerle sollen sich ändern, mal so ganz unverbindlich formuliert, und das gefälligst zügig. Ohne wirklich ins Detail zu gehen, lässt sich dieser Schluss ziehen: Rollenerwartungen an Männer und Frauen haben sich sehr schnell sehr stark verändert. So sehr, dass sich eine gewisse Unsicherheit eingeschlichen hat. Was ist erlaubt, was darf gesagt werden, wer soll was tun, und nach welchen ungeschriebenen Regeln funktioniert der Umgang miteinander?