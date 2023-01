Von Boris Herrmann und Georg Ismar, Berlin

Nun also auch Friedrich Merz und Markus Söder. In einer konzertierten Aktion haben die Vorsitzenden von CDU und CSU die Ablösung der schwer angezählten Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) gefordert. Merz und Söder wollen sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, Bundeskanzler Olaf Scholz und dessen regierende SPD in der Silvestergruß-Affäre vor sich herzutreiben. Das ist ihr Job als Oppositionsführer im Bund beziehungsweise als Wahlkämpfer in Bayern. Scholz aber steht bislang tapfer zu Lambrecht. Die Frage, ob die Ministerin das uneingeschränkte Vertrauen des Kanzlers genieße, beantwortet Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Mittwoch mit: "Ja." SPD-Chefin Saskia Esken bekundet am Donnerstagmorgen nach mehrtägigem Schweigen zur Causa Lambrecht dann ebenfalls, dass sie "vollständig hinter ihr" stehe.