Vermögensteuer

Die SPD erweist dem Land einen Dienst

Der Reichtum ist in Deutschland so ungleich verteilt wie sonst nirgendwo in der Euro-Zone. Die SPD will privaten Reichtum daher stärker für das Allgemeinwohl heranziehen. Das ist richtig - wenn man es auch richtig macht. Kommentar von Alexander Hagelüken