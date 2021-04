Von Michael Bauchmüller, Berlin

Peter Altmaier hat es plötzlich sehr eilig. Gleich kommende Woche will er auf die Parteien zugehen, um über mehr Klimaschutz zu sprechen. Zum Glück hat er dafür schon einen Plan in der Tasche: Den hat er sich bereits im September ausgedacht - im stillen Kämmerlein, wie es Altmaier gerne macht.

20 Punkte hat er da ersonnen, er nannte es einen "Vorschlag für eine Allianz von Wirtschaft, Gesellschaft, Wirtschaft und Staat für Klimaneutralität und Wohlstand". Viel gehört hat man von diesem Vorschlag später nicht mehr. Aber es soll jetzt keiner sagen, der Wirtschaftsminister von der CDU sei in Sachen Klimaschutz blank.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat die Bundesregierung wenige Monate vor der Bundestagswahl in Aufruhr versetzt. Die Richter monieren, die Bundesregierung habe bei ihrem Klimagesetz von 2019 zu wenig an künftige Generationen gedacht. In den kommenden Jahren brauche das Land zu viel von jenem Klima-Budget auf, über das junge Menschen auch nach 2030 noch verfügen müssten - und schränke damit deren Freiheiten ein. Bis Ende 2022 müsse die Bundesregierung darlegen, wie sie das Problem regeln will. Das wäre eigentlich noch reichlich Zeit.

Merkel will einen Gesetzesvorschlag noch vor der Bundestagswahl

Doch vor einem Wahlkampf, in dem Klimapolitik eine entscheidende Rolle spielen wird, will sich keiner eine Blöße geben. Am Freitag ist es die Kanzlerin selbst, die in die Offensive geht. Es handele sich um ein "wegweisendes Urteil", sagt Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. "Die Bundesregierung wird nun alles daransetzen, noch in dieser Legislaturperiode einen Gesetzesvorschlag zu machen." Schon in der kommenden Woche wolle man darüber sprechen.

Und auch Vizekanzler Olaf Scholz, der SPD-Kanzlerkandidat, will nicht mehr lange fackeln. "Ich habe immer gesagt: Klimaschutz ist die wichtigste Aufgabe unserer Zeit", sagt er. "Bremser und Blockierer haben nichts mehr zu sagen, es geht jetzt ums Handeln." Zusammen mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) wolle er zügig einen Vorschlag vorlegen. In deren Haus arbeite man schon an einem Entwurf, erklärt ein Sprecher von Schulze. "Die Bundesumweltministerin wird ihn sehr kurzfristig vorlegen."

Doch die Zeit für eine Gesetzesänderung wird eng. Formal stehen die Parlamentsferien schon vor der Tür. Am 25. Juni tritt der Bundestag, jedenfalls nach derzeitigem Plan, zum letzten Mal zusammen. Danach kämpfen die Abgeordneten um ihre Wahlkreise. Schon gemessen an den Streitigkeiten um die Urfassung des Klimagesetzes erscheint so ein Zeitplan extrem ehrgeizig - zuletzt hatte sich die Koalition nicht einmal auf Zwischenziele für den Ausbau erneuerbarer Energien einigen können. Aber das Urteil entfaltet nun seine eigene Wucht.

Deutschland ist der größte Klimasünder der EU

Das Klimaschutzgesetz ist ein kompaktes Werk: 15 Paragrafen, die auf wenigen Seiten die Emissionen für die kommenden zehn Jahre regeln. Paragraf 3 regelt das Ziel für 2030 - eine Minderung der Emissionen um 55 Prozent, verglichen mit 1990. Doch seit sich die EU vorige Woche endgültig auf ein eigenes Klimagesetz geeinigt hat, ist dieses Ziel nicht mehr ganz aktuell.

Die Europäische Union will nämlich auch ihre Emissionen um 55 Prozent senken. Für Deutschland als größtem Klimasünder der EU, der zudem große Teile seiner anfänglichen Klimaschutzerfolge auf das Konto einer kollabierten DDR-Wirtschaft buchen darf, bedeutet das: Das hiesige Klimaziel muss angepasst werden - nach oben.

Schulze hatte dafür schon ein neues Ziel von minus 65 Prozent vorgeschlagen. Das allein könnte der erste Teil einer Novelle des Klimaschutzgesetzes sein. Würden bis 2030 tatsächlich die Emissionen um knapp zwei Drittel gemindert, bliebe für die 20 Jahre danach noch ein Drittel. Das käme den Einwänden aus Karlsruhe schon weit entgegen. Dann fehlten nur noch Ziele für die Zeit nach 2030.

Schwieriger wird da schon die Verteilung auf die einzelnen Sektoren der Wirtschaft. Denn das Klimaschutzgesetz rechnet das deutsche Klimaziel auf konkrete CO₂-Mengen um, die dann etwa in der Industrie, im Verkehr, in Gebäuden oder Landwirtschaft noch ausgestoßen werden dürfen.

Derzeit will eine Partei grüner sein als die andere

Die Mechanik des Gesetzes sieht eine jährliche Kontrolle von Soll und Haben vor, und - wenn die Ziele verfehlt werden - für die jeweils zuständigen Ministerien die Pflicht, mit neuen Regeln oder Förderprogrammen gegenzusteuern. Allein die Verteilung dieser Mengen hatte für einigen Streit zwischen den Ministerien gesorgt. Schließlich sagt ein strengeres Ziel im Verkehr, nur mal zum Beispiel, auch einiges über die Zukunft des Verbrennungsmotors.

Taktisch ist der Zeitpunkt günstig, schließlich will derzeit eine Partei grüner sein als die andere. Und der Joker liegt bei der Sozialdemokratin Schulze. Sie hat schon angekündigt, einen Vorschlag für eine Novelle des Gesetzes vorzulegen. In den "Tagesthemen" fügte sie noch an: "Ich bin mal gespannt, ob die Union da mitgeht."

Und was nun Peter Altmaier angeht und sein neues Gesprächsangebot, dazu sagt Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter der Süddeutschen Zeitung: "Ich würde mir sehr wünschen, dass das Gesprächsangebot dieses Mal ernst gemeint ist." Schließlich seien die letzten Angebote reine PR-Aktionen gewesen, "aus denen überhaupt nichts folgte".

Mit "kleinen Korrekturen" am Klimaschutzgesetz werde man sich ohnehin nicht abspeisen lassen, sagt Hofreiter. "Es braucht eine konkrete Verständigung über ein höheres Klimaschutzziel 2030 und einen schnelleren und verbindlichen Weg in die Klimaneutralität." Konkret nannte er einen schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien, einen höheren CO₂-Preis und einen rascheren Abschied von Kohlekraft und Verbrennungsmotor.