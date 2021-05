Von Jannis Brühl, München, und Christian Wernicke, Düsseldorf

Der blaue Balken auf dem Bildschirm füllt sich in Sekundenschnelle, er zeigt an, dass 583 Bilder gescannt werden, die auf einem Samsung-Handy lagern. Unter dem Balken tauchen Bilder von Frauen und Naturaufnahmen auf, versehen mit der Einschätzung der Maschine: Das Foto des Models, das sich auf einem Bürgersteig räkelt, sei zu 99 Prozent "Erwachsenenpornografie" - also legal. Das Foto einer Frau am Strand dagegen stuft die Maschine zu 98 Prozent als "Kinderpornografie" ein - ein Alarmzeichen.