Am Sonntag gab CSU-Chef Markus Söder seine Bereitschaft zur Kanzlerkandidatur bekannt, schon am Montag aber hat die CDU folgende Botschaft für ihn: Tolles Angebot, die Partei lehnt dankend ab.

Der Montag in Berlin fängt mit angespannter Ratlosigkeit an, und letztlich hört er auch damit auf. Sieht gerade gut aus für Laschet, aber was genau das jetzt bedeutet, mal sehen.