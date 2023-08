Von Nadja Lissok

Die Ampelkoalition hat dem Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur Cannabis-Legalisierung zugestimmt. Somit ist der Weg frei für eine radikale Umkehr in der deutschen Drogenpolitik, die seit Monaten kontrovers diskutiert wird. Befürworter sehen die bisherige Politik als gescheitert und hoffen, dass eine neue Herangehensweise die Geschäfte auf dem Schwarzmarkt eindämmt. Am Mittwochmittag wird Lauterbach den Entwurf präsentieren.

Was sieht der Entwurf vor?

Die Droge Cannabis soll aus dem Betäubungsmittelgesetz gestrichen werden, wo es bisher neben Heroin, LSD und Kokain als verbotene Substanz gelistet ist. Der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis wird straffrei, eine solche Menge darf auch in der Öffentlichkeit mitgeführt werden. Bis zu drei "weibliche blühende Pflanzen" wären im Eigenanbau erlaubt. Sie müssen nur vor dem Zugriff durch Kinder und Jugendliche geschützt werden.

Gibt es in deutschen Städten bald Cannabis-Shops?

Nein, die ursprünglich geplanten Fachgeschäfte verstoßen gegen EU-Recht. Sie wird es erstmal nicht geben. Stattdessen sollen "nicht-gewinnorientierte" Vereine gemeinschaftlich Cannabis zu Genusszwecken anbauen. Sie geben den Stoff dann an ihre maximal 500 Mitglieder für den Eigenkonsum weiter. Pro Club-Mitglied dürfen maximal 25 Gramm Cannabis pro Tag und maximal 50 Gramm pro Monat abgegeben werden. Unter 21-Jährige bekommen maximal 30 Gramm pro Monat, zudem soll für sie eine Obergrenze beim Wirkstoffgehalt festgelegt werden. Das Gesetz sieht zahlreiche weitere Auflagen für die Clubs vor.

Erst in einem zweiten Schritt sollen in Kreisen und Städten mehrerer Bundesländer in Modellprojekten "kommerzielle Lieferketten" ausprobiert werden, von der Produktion über den Vertrieb bis zum Verkauf von Cannabis in Fachgeschäften. Die Projekte werden wissenschaftlich begleitet und sind auf fünf Jahre befristet.

Wie geht es jetzt weiter?

Wann das Gesetz in Kraft tritt, hängt davon ab, wann es nach der Sommerpause im Bundestag beraten und beschlossen wird. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums ist der Bundesrat nicht zustimmungspflichtig. Bis spätestens Ende des Jahres soll die Cannabis-Legalisierung nach Lauterbachs Plan in Kraft treten.

Was sagen die Gegner des Gesetzentwurfs?

Besonders CDU-Politiker kritisieren Lauterbachs Pläne. Sie fürchten eine "Normalisierung" der Droge und warnen vor der sinkenden Hemmschwelle, besonders bei Jugendlichen. "Mit diesem Gesetz wird ein kompletter Kontrollverlust verbunden sein", sagte Sachsens CDU-Innenminister Armin Schuster dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sein Amtskollege aus NRW, Herbert Reul (ebenfalls CDU), warnt, die Ampelkoalition werde damit Polizei und Justiz nicht etwa weniger, sondern stärker belasten.

Das befürchtet auch Jochen Kopelke, der Bundesvorsitzende der Polizei-Gewerkschaft (GdP). Es fehle eine ausreichend lange Übergangsphase, was "zwangsläufig zu massiven Unsicherheiten, wenn nicht Konflikten zwischen Behörden und Bevölkerung" führen werde. Der Polizei werde der Entwurf große Probleme bereiten, sagt er.