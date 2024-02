In Rafah und Umgebung sollen sich inzwischen mehr als 1,3 Millionen Menschen aufhalten - mehr als die Hälfte der rund 2,2 Millionen Einwohner des Gazastreifens. Sie suchen dort Schutz vor den Kämpfen. Das Bild, das am 1. Februar aufgenommen wurde, zeigt, wie ein Lastwagen mit zahlreichen Menschen auf der Ladefläche in der Stadt ankommt.

(Foto: MAHMUD HAMS/AFP)